Tea legszebb vagy!

A tea nem csak belülről kedvez a szervezetnek. A benne levő antioxidánsok erejét már a kozmetikai ipar is felfedezte: krémek, testápolók, masszázsalapok hatóerejét növelhetik a hozzáadott teakivonatok. A legnépszerűbb teák, melyek kozmetikumokban, kozmetikai kezelésekben megtalálhatóak: a zöld tea, a fehér tea és a rooibostea.

Történelmi adatok szerint a teát elsőként a gyógyászatban használták. Később egyenesen kultúrkörök részévé vált, ahogy ezt a japán, a kínai és az angol hagyományokból ismerjük. A tea nyugtat és élénkít – fajtától és az elkészítési módtól függően.

TEATÉKA

fekete tea: a zöld tealevelek fermentálásának (fermentálás = erjesztés) az eredménye, erős a koffeintartalma, mely a gerincvelőn és a központi idegrendszeren keresztül fejti ki élénkítő hatását

vörös tea (ide tartozik a Pu-Erh tea is): hosszú fermentációs folyamat eredménye

zöld tea: nem fermentálják, csak szárítják, így értékes hatóanyagok maradnak benne

fehér tea: nagyon drága, a teabokor még csukott bimbóit szedik le hozzá, különleges ízvilága van és tele van sejtvédő antioxidánsokkal

rooibos-tea: Afrikából származik, nem tartalmaz koffeint, igen egészséges

Késlelteti a bőröregedést, és erősíti az immunrendszert! A zöld és a fehér teát az ázsiai gyógymód egészségmegőrzőnek és erősítőnek használja, mert:

élénkít és harmonizál

javítja a közérzetet

élénkíti az anyagcserét

erősíti az immunrendszert

méregtelenít

zsírégető hatású

erősíti a kötőszövetet

tisztítja a bőrt!

A zöld tea antioxidánsokban gazdag, ezért kiváló ráncellenes krémekben, gyulladáscsökkentő készítményekben, sejtregeneráló termékekben. Kiemelkedően jó az öregedésgátló hatása. Így leginkább ránctalanító készítményekben alkalmazzák. A zöld tea a bőr megújulási idejét gyorsítja fel, megújulásra késztetve a sejteket. Hatóanyagai növelik a napvédő krémek hatékonyságát is. Illata is nyugtatóan hat a szervezetre, illatos gyertya vagy parfüm formában.

A fehér teában is sok a sejtvédő anyag, szabadgyökellenes antioxidánssal. Itt is meg kell említeni a napsugár okozta sejtkárosodás elleni védelmet, melyet a fehértea-kivonat erősít. Hatóanyagai támogatják a sejtek regenerálódását, és védelmet biztosítanak a környezet káros hátasaival szemben, továbbá késleltetik a bőröregedést, regenerálják az érfalakat. Az értékes fehértea-kivonat tartalmaz még allantoint, B2- és C-vitamint is.

A rooibostea is élen jár a bőr öregedési folyamatának lelassításában. A kivonatában lévő hatóanyagok gondoskodnak a bőrszövet felső rétegeinek vízellátásáról, természetes védelmet nyújtanak a káros sugarak ellen. Nem a szokásos módon (UV-szűrés) óvnak, hanem a sugárzás következtében létrejött káros anyagokat rögtön a keletkezésük után megkötik. A rooibosteával készült készítmények gyakori, rendszeres használatával a bőr lággyá, simábbá, hidratálttá és egészségesebbé válik.

A KELLEMES LEHELETÉRT

Ha zöld teával öblögetünk, jót teszünk ínyünknek, gyógyítjuk a gyulladásokat, és kellemes lesz a leheletünk! Készítsünk tömény főzetet belőle – egy-két filterhez fél deci, maximum 70 ºC- os víz szükséges –, így nagyobb lesz a hatás!

JAPÁN TEAKOZMETIKA



Egy japáni mondás szerint: „A világ egy csésze tea”. Az eredeti teaceremónia a japán kultúra és művészet középpontja és iskolában oktatják. A szertartás egy része a Zen-filozófia kulcsa, azaz a belső nyugalom elérése a cél. A kozmetika is innen meríti az ötletet, és ma már egyre több wellnesshotel, ill. kozmetika kínál japántea-kezelést tetőtöl talpig: férfiaknak, nőknek egyaránt. Főként a fehér és a zöld teát hasznosítják. A terméklista szinte végtelen: testápolók, arckrémek, fürdőadalékok, narancsbőr- (cellulit-) megelőző készítmények, maszkok épülnek a tea hatóanyagaira.

+2 TIPP - JAPÁN SPA – otthon

A teakezelés otthon is könnyen alkalmazható külsőleg-belsőleg egyaránt.

Dagadt, fáradt, karikás szemre helyezzünk lehűtött feketeteazacskót – a tea koffeintartalma szépen kisimítja, nyugtatja a bőrt.

A zöld és a fehér tea nem csak elfogyasztva fejti ki zsírégető hatását, hanem külsőleg is, például főrdőadalék formájában. Ehhez olcsóbb zöld teát használnunk. A főzethez adjunk egypár kanál olívaolajat, és öntsük a fürdővízhez – felfrissíti, hidratálja, élénkíti bőrünket, és a tea illata kellemes megnyugvást hoz.









Forrás: Ideál Életmódmagazin