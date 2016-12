Kösz, de már leszoktam

A dohányzók 80%-ának már rég elege van a cigarettából, ám nem tud leszokni. Pedig nem lehetetlen! Nézzük a legjobb módszereket!

A dohányzás káros az egészségre! Ez a mondat minden egyes cigarettásdobozon olvasható, s ez az, amit még maguk a dohányosok sem tagadhatnak. Éppen ezért többségük minél előbb szeretne megszabadulni parázsló szenvedélyétől, ám a dohányzás nem csak rossz szokás, amitől nehéz megválni, hanem szenvedélybetegség is.





Bűnös gének?

A Washingtoni Rákkutató Intézet genetikusainak legújabb vizsgálatai szerint akár a génekre is visszavezethető, ha valakinek nagyon nehezére esik felhagyni a dohányzással.





Nem megy könnyen

Tény: ahhoz, hogy megszabaduljunk szenvedélybetegségünktől, sokszor nem elég a puszta akarat, azonban azt is leszögezhetjük, hogy ez előfeltétele a gyógyulásnak. El kell tudni fogadni a segítséget! Manapság már számos módszert találhatunk, ami javunkra válhat, s nem lehet egyértelműen különbséget tenni közöttük. Egyéne válogatja, hogy kinek mi válik be.

FONTOS! Gyanúsak lehetnek azok a módszerek, amelyek könnyed leszokással kecsegtetnek, s 100%-os megoldást kínálnak. Aki már próbálta, tudja, nagyon nehéz leszokni a nikotinról, ráadásul eddig egyetlen módszer sem garantált hosszú távú gyógyulást az érintetteknek.





A leszokás útja

Alapvetően kétfajta leszokásról beszélhetünk.

Az első a „pont-vége” módszer, vagyis amikor egyik napról a másikra felhagyunk a dohányzással.

A másik módszer lényege a lassú leszokás, ahol a nikotin mennyiségét fokozatosan csökkentik. Szinte mindegyik eljárás 3 fázisra bontható:

1. fázis: az érintett leszögezi, hogy nem szeretne tovább dohányozni, motivált, okokat tud felsorolni, hogy miért jött el az ideje, hogy letegye a cigarettát.

2. fázis: abbahagyja a dohányzást, mindegy, hogyan, alternatívákat talál, melyek segítik a leszokásban.

3. fázis: stabilizálja a nemdohányzó létét, s lépéseket tesz annak érdekében, hogy ne is szokjon vissza.





Mi segíthet?

A következő „segédeszközök” mind tartalmaznak nikotint. Segítségükkel a szervezetbe tiszta nikotint juttatunk, hogy az elvonási tünetek: idegesség, szívverés, nyugtalanság, depresszív hangulat vagy emésztési problémák ne olyan intenzitással jelentkezzenek. Az adagot azonban egyre csökkentjük, egészen addig, míg már egyáltalán nem kap a szervezetünk nikotint.

E módszer előnye, hogy ugyan a nikotin az, ami függővé teszi az embereket, azonban közel sem annyira pusztító, mint a cigarettafüstben található többi, egészségre kártékony anyag. Ezek a felelősek a tipikus „dohányzóbetegségek” kialakulásáért, mint például szívkoszorúér-rendellenesség, csúnya bőr, vérkeringési zavarok, rák. A nikotinpótló készítmények segítenek az „enyhe” leszokásban, s az orvosok is egyre inkább ezt a módszert javasolják.

- Nikotinos rágógumi: leginkább azoknak ajánlott, akik csak ritkán dohányoznak, s azt is csak bizonyos helyzetekben. Ilyenkor cigaretta helyett rágjon el egy rágógumit! A nikotin a nyálkahártyán keresztül jut a szervezetbe. A rágógumit addig kell rágni, míg enyhe borsszerű íz nem jelentkezik – ekkor kicsit hagyjunk fel a rágással, s tartsuk a szánkban, míg ez az íz elmúlik! Majd újrakezdhetjük a rágást, s folytassuk 30 percen keresztül! A nikotinos rágógumiknak két fajtája kapható. Az alacsonyabb nikotintartalmú recept nélkül a gyógyszertárakban megvásárolható. Ebből egy nap maximum 16 db fogyasztható. Három hónap elteltével mindenképp hagyjuk abba fogyasztását!

- Nikotintapasz: azoknak ajánlott, akik rendszeresen dohányoznak, s a nikotinszintjük a szervezetükben egész nap közel azonos. A tapaszt reggel kell felhelyezni a felsőtestre, a felkarra vagy a csípőre. Egész nap egyenletesen adagolja a nikotint. Éjszakára el kell távolítani! Nikotintartalmát tekintve 3 különböző tapaszt különböztetünk meg: a legerősebbel kezdjük a leszokást néhány hétig, majd a kevésbé erőset vesszük két-három hétig, s végül a leggyengébbet ragasztjuk fel. Maximum három hónap múlva abbahagyjuk a tapasz használatát. Gyógyszertárban recept nélkül beszerezhető.

- Nikotin orrspray: csak receptre kapható, s nagyon erős dohányosoknak ajánlott. Eleinte 2 pumpálás megengedett óránként, azonban legkésőbb 4 hét múlva csökkenteni kell a mennyiséget, de ebben az esetben is igaz, hogy maximum három hónapig alkalmazható! Azon túl a spray az orr nyálkahártyájának sérülését okozza, ezért nem javallott a hosszabb távú alkalmazása.

JÓ TUDNI! Az összes említett módszer alkalmazásakor mellékhatások léphetnek fel, ezért szív- és gyomor-, valamint bélbetegségekben szenvedők nem alkalmazhatják!





Tipp: Aki belevág abba, hogy leszokjon a cigarettáról, jól teszi, ha a különböző módszerek mellett viselkedésterápián is részt vesz. Ott ugyanis megtanulhatja, miként kell nemet mondani, ha megkínálják cigarettával, illetve azt is elsajátíthatja, hogy mi a teendő azokban az élethelyzetekben, amikor korábban – például stressz esetén mindig cigi után nyúlt.





Mi történik az utolsó cigi után?

20 perc elteltével: vérnyomás és szívverés normalizálódik

8 óra elteltével: a vérben több oxigén lesz, a szén-monoxid távozik

48 óra elteltével: a szaglás és az ízlelés jelentősen javul

3 nap elteltével: nő a tüdőkapacitás

2 hónap elteltével: a tüdő kapacitása 30%-kal megnő

9 hónap elteltével: véget ér a korábbi, dohányzás okozta köhögés

15 év elteltével: a szívinfarktus veszélye ismét normálszintre csökken





Nikotinmentes terápiák

- Akupunktúra: az ősrégi távol-keleti módszer alkalmazásakor a fülünk és testünk különböző pontjaiba fémtűket szúrnak. Így próbálják csökkenteni a cigaretta utáni vágyat, illetve enyhíteni az elvonási tüneteket – vagy tartósan helyezik el a miniatűr tűket testünkön – bizonyos időszakra –, vagy folyamatosan kell járnunk kezelésre. Legtöbbször sikerrel jár ez a módszer, azonban visszaeshetünk, hisz azt nem tanulja meg az érintett, hogyan reagáljon majd a kezelés után esetleg fellépő erős vágyra. A viselkedésterápia ebben az esetben is javasolt.

- Hipnózis: lényege dióhéjban, hogy a leszokni vágyókat megváltozott, transzszerű tudatállapotba juttatják, majd igyekeznek lebeszélni a cigarettáról. Sokak szerint ez az egyik legjobb módszer, hisz az elvonási tünetek is drasztikusan csökkennek.

- Csoportterápia: a legtöbb terápiás kezelés abból indul ki, hogy a dohányzás felvett, megtanult viselkedési forma, amiről tanulással ismét le lehet szokni. A „nemdohányzás” a fejben dől el. A terápia során a mindennapok nehézségeire kapnak tippeket, tanácsokat a résztvevők, s a kérdéseiket is megválaszolják. Értelemszerűen ez a módszer hosszabb időt vesz igénybe, több hetet vagy akár hónapokat is, pontosan azért, hogy a visszaesés veszélyét a minimálisra csökkentsék. Nem árt tudni, hogy csoportterápián kívül létezik egyéni terápia is.





Forrás: Ideál Életmódmagazin