Zöldborsó a gömbölyű csoda

Zsenge, roppanós, néha héjastól fogyasztható. Ez az, amiért a kertben érdemes hajolgatni, hiszen a házi, minirépás, friss újhagymás zöldborsólevesnek nincs párja.





Egy kis borsótörténelem…

A borsónak két őshazája is volt. Vavilov azt állapította meg, hogy az egyik Afganisztán, a másik Abesszínia területén volt. Innen került mindkét faj a Földközi-tenger környékére, ahol a görögök és a rómaiak már fontos gazdasági növényként tartották nyilván. Az egyiptomi ásatások során a Nílus-deltájából négyezerévesnek becsült borsószemek kerültek elő egy raktározókosárból. A középkorban mindenütt termesztették, és az írásos emlékek kisebb magvú "mezei" és nagyobb magvú "kerti" borsókat különböztetnek meg.





Milyen borsót vegyünk?

A magyar piacokon általában háromféle borsó fordul elő. Az úgynevezett kifejtőborsó jellemzően korai érésű, csak az - éretten is sima felületű - magjait használjuk. Fajtái közül a legismertebb és legkedveltebb a Rajnai törpe vagy más néven Petit Provencal. (A magyarítani szerető köznyelv ezt nevezte el Petiborsónak.) A velőborsó később kerül a piacra, és magjai, ha megérnek, ráncossá, töppedtté válnak. Hosszabb a tenyészidejük. A cukorborsónak pedig az a nevezetessége, hogy nem kell kifejteni, mivel a héja is jó ízű, ehető. Az utóbbi években külföldön gyorsan terjednek.





Mikor friss?

A friss zöldborsóhüvelyek mintegy 10 napig fogyaszthatók. Ha a kifejlett hüvelyeket leszedjük, és a szedést három szakaszban bonyolítjuk le, akkor a szezont valamivel meg lehet hosszabbítani. A zöldborsó frissességét elsősorban a hüvely színe és üdesége árulja el. Az apróbb, lazábban álló szemű borsó íze általában finomabb. Ha a borsó hüvelyén fehér csíkokat látunk, az kártevőre utal, inkább ne vegyük meg. A borsót sokszor levéllel együtt lehet kapni, nézzük meg azt is alaposan. Ha lisztes foltok vannak rajta, gombabetegséggel (lisztharmat) fertőzött. Ha barnás foltokat látunk, vagy penészt, esetleg nyálkás a héj felülete, szintén hagyjuk ott. A friss borsó héjának könnyen, roppanva kell kinyílnia. A borsószemek legyenek üde zöldek, fényesek, ne ráncosak. Ha kukacos, és ezt még az árusnál észrevesszük, ne vigyük el a borsót. Előre kifejtett borsóval szemben legyünk gyanakvóak. Száraz borsónál a molyosságot vagy zsizsikességet kell figyelni, ugyanúgy, mint a babnál. Ugyanakkor nem biztos, hogy a borsóban van a hiba, ha nem sikerül a főzelék. A zöldborsó igen kellemetlen tulajdonsága, hogy főzés közben egy ideig puhul, majd keményedik, és minél tovább főzzük, annál ehetetlenebb lesz. E kockázatot csökkenti, ha "gyárilag puhított" konzerv zöldborsót használunk, amit jóformán csak átmelegíteni kell, és így elég a főzés utolsó perceiben az ételhez adni. (A gyorsfagyasztott nyers borsót természetesen valamivel korábban kell a fövő ételbe tenni, viszont nem kell előtte kiolvasztani.)

Friss borsóval biztosra csak akkor mehetünk, ha az valóban zsenge. (Ha nyersen kóstoljuk, íze inkább édeskés, kevéssé kesernyés.) A zsenge borsót nem szokás főzni, inkább kevés zsiradékon, párolva puhítjuk.





Mikor ültessük?

Először ajánlatos a hidegtűrőbb, rövidebb tenyészidejű, gömbölyű szemű, kevésbé ráncos, ún. kifejtő borsó vetése, márciusban pedig már az erősen ráncos szemű, későbbi érésű, de bőtermőbb és finomabb ízű velő fajták is következhetnek. A borsó erősen trágyázott talajon - pl. paprika, paradicsom, uborka után -, trágyázás nélkül is jól teremhet. Legjobban a békési vályogtalajon érzi jól magát, de akár homokon is termeszthető. Jól előkészített talajba 5-8 cm mélyre és 25-30 cm sortávolságra vessük.





A borsó élelmi értéke

A zöldborsó értékes táplálék. Kalóriaértéke a burgonyáéval azonos, a fehérjetartalma azonban háromszor akkora. A zöldborsó nemcsak vitaminokban, hanem fehérjében, szénhidrátban, mészben, foszforban és vasban is gazdag.





A kakukktojás

A csicseriborsó (Cicer arietinum L.) csak távoli rokona a közönséges borsónak. Indiában elsőrendű fontosságú néptáplálkozási cikk, de nálunk nem terjedt el. Magját megpörkölve kávépótlóként használják.





Tudta?

A zöldborsó vágycsökkentő. A férfiak számára a zöldborsófőzelék fogyasztása azonban kimondottan káros lehet abban az esetben, ha éppen gyermekáldásra vár a család. Ennek ellenére a fogamzásgátlás ezen módjának alkalmazásával mindenképp csak kiegészítő terápiaként alkalmazzuk! A zöldborsó egyébként a vágycsökkentést nyugtató, altató hatásával éri el.

Forrás: Ideál Életmódmagazin