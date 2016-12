Amikor forog velünk a világ

Az utóbbi időben egyre több ember panaszkodik szédülésre, s közülük minden tizedik háziorvosát is felkeresi időnként fellépő panaszaival. Hogyan állíthatjuk le a fejünkben kerengő körhintát? Erre keressük a választ cikkünkben

Néha még örömet is okoz, ha kicsit provokálhatjuk egyensúlyérzetünket: nemhiába szállnak olyan sokan ringlispílre vagy hullámvasútra, a könnyed támolygás akár élvezetes is lehet. Ha azonban a mindennapjainkban, mondjuk, felállásokkor, de akár ülés közben is fordul velünk egyet a világ, az már nem olyan izgalmas, sőt sokunk számára nem kis ijedelmet okoz!





A szédülés mint tünet

Ha a szédülési hullám csak néhány másodpercig tart is, bizony elég nyugtalanító jelenség, hiszen egyensúlyérzetünk egyik legfontosabb érzékünkhöz tartozik: gondoskodik arról, hogy orientálódni tudjunk a térben. A legtöbb szédülési fajtán szerencsére lehet segíteni – ha az orvos megállapítja a tünet pontos okát. Hiszen a szédülés nem önálló betegség, sokkal inkább egy lehetséges betegség, zavar tünete. A különböző jellegű betegségek különböző típusú szédülést váltanak ki:

- Nagyon gyakori a forgó szédülés: akik ebben szenvednek, úgy érzik, hogy forog körülöttük a világ, vagy maguk forognak úgy, mint a körhintán. Ha becsukják a szemüket, a forgó szédülés lassan alábbhagy.

- Az ingadozó szédüléstől szenvedő páciensek úgy érzik, mintha meginogna a föld a lábuk alatt, akárcsak egy óceánjáró fedélzetén.

- A liftszédülés azt az érzést fogalmazza meg, amit az érintett a liftben él meg.

- A már említett szédülési formákon kívül létezik még egy rendszertelen jellegű szédülési forma, amelynek kísérő tünetei nem túl karakterisztikusak: járás közben fellépő könnyű bizonytalanságérzés, általános rossz közérzet, a fejben fellépő üresség érzése, kábultság és a szem előtt hirtelen megjelenő sötétség jellemzik. A rendszertelen jellegű szédülés többnyire az agy időskori működési zavararának, vagy szív- és vérkeringési betegségnek a velejárója.





Derítsünk fényt az okra!

A szédülés megszüntetésére ki kell derítenünk, és célzottan kezelnünk a kiváltó okokat. Okozhatja például az agy oxigénnel és tápanyagokkal való hiányos ellátottsága is – ez szív- és érrendszeri betegség esetén jellemző, a tüdő működési zavarakor, vagy diabétesz esetén. Az alacsony vérnyomású emberekkel már hirtelen felálláskor is forog a világ. Az érintettek a problémát olyan egyszerű „óvintézkedésekkel” is orvosolhatják, mint a testhelyzet lassú megváltoztatása.

JÓ TUDNI! A nem megfelelő mértékű folyadékfogyasztás is kiválthatja a labilis vérkeringést: igyunk tehát elegendő folyadékot!





Lelassult reakciók

Ha időskorban csökken az agy teljesítménye, mérséklődik az információ-feldolgozás is, és ennek következtében lelassul az egyensúlyérzék reakciója. Olyan tünetek lépnek fel ilyenkor, mint a bizonytalanságérzet, az elesésre való hajlam, a kábultság, vagy az ún. „ürességérzet a fejben”. Ha a fül megbetegedésének következtében hirtelen megszűnik a belső fülben az egyensúlyérzet-szabályozás, akkor erőteljes forgószédülés lép fel, amelyet egyidejű hányinger is kísér. Az agy legfontosabb információi a belső fülből és a szemből érkeznek: ezek az érzékszervek küldenek információt a testhelyzetről a központ felé. A belső fülben fellépő zavar tehát az orientáció hiányát jelenti, miközben a személy eszméletnél van. Az első heves szédülési tünetek idővel enyhülnek, hiszen az agy képes arra, hogy az egyik belső fül működésének hiányát kiegyensúlyozza – célzott tréninggel ez támogatható is.

A szédülést gyakran a nyaki csigolyák kóros elváltozása is kiválthatja.





Aktívan a szédülés ellen

Mi magunk is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy újra szilárd talajt érezhessünk a talpunk alatt. Az önmagunkon való segíteni akarás vágya azonban nem helyettesítheti az orvos diagnózisát! Nagyon sok szédülési panasz kedvezően befolyásolható az egyensúlyérzék aktív edzésével. Ha a tünetek csak bizonyos testhelyzetek esetén jelentkeznek, akkor ezeknek a testhelyzeteknek az ismételt felvételével edzhetjük egyensúlyérzékünket. A gyógytorna speciális gyakorlatai különösen ingadozó és liftszédülés esetén bizonyulnak eredményesnek: beszéljük meg orvosunkkal, milyen gyakorlatokat végezzünk! Az aktív edzést gyógyszeres terápiával is kiegészíthetjük: a gingkókivonat pl. serkenti az agy szabályozófolyamatait. Különösen az egyensúlyérzetért felelős centrum szürkesejtjeinek munkáját támogatja. Homeopátiás készítmények is beváltak a szédülés elleni küzdelemben.





Lehetséges lelki háttér

Szédülésünknek – az organikuson túl – pszichés eredete is lehet. Így például „kóválygást” okozhatnak a következők:



talajvesztettség

önbizalomhiány

szétszórtság, rendezetlenség és bizonytalanságérzet az élet több területén

az életbe vetett hit megingása

bizalomvesztés a hozzánk legközelebb állókkal kapcsolatban

változástól való félelem.



Annak érdekében, hogy megszabadulhassunk lelki eredetű szédülésünktől, gondoljuk át:



Mitől billentünk ki lelki egyensúlyunkból?

Mivel nyerhetnénk azt vissza?

Mivel nem merünk szembenézni?

Mivel teremthetnénk magunknak nagyobb biztonságot?





Kiegyensúlyozó ásványi anyagok és vitaminok



- A kálium és a magnézium az ásványi anyagok közül a legkedvezőbb hatású szédülés esetén: növelik az erek rugalmasságát, oldják a feszültséget, a stresszhatásokat, és támogatják a szívműködést is. A legtöbb káliumot és magnéziumot a következő zöldségek és gyümölcsök tartalmazzák: avokádó, spenót, brokkoli, banán, burgonya, zeller, káposztafélék, hüvelyesek, spárga, sárgabarack, mandula.

- A mangán kis mennyiségben szintén elengedhetetlen az idegrendszer kiegyensúlyozott tevékenységéhez, oldja a feszültséget, és javítja az izomreflexeket. Fő forrásai: dió, borsó, répa, tojássárgája, gabonamagvak.

- A B2-vitamin (riboflavin) mérsékli a stresszhatást, csökkenti a szem fáradékonyságát és a szédülést. Főbb forrásai: élesztő, sajtok, leveles zöldségek, hal, tojás, tejtermékek.

- A B 3 -vitamin (niacin) csökkenti az egyensúlyozószerv betegségével (Menier-kór) kapcsolatos szédülési rohamokat, aktiválja a vérkeringést, redukálja a magas vérnyomást. Főbb forrásai: búzacsíra, gabonák, avokádó, datolya, füge, szilva, sörélesztő, hal, tojás.

- Az E-vitamin mérsékeli a fáradtságérzetet, antioxidánsként védi az érfalat, gátolja a trombózist előidéző vérrögök keletkezését. Fő forrásai: búzacsíra, szója, brokkoli, kelbimbó, tojás, gabonamagvak, spenót, hidegen sajtolt olajok.

- A C-vitamin csökkenti az erek áteresztőképességét, vagyis az ödémaképződést, védi az érfalat a szabad gyökökkel szemben, így megőrzi annak rugalmasságát. Fő forrásai: citrusfélék, paprika, sárgabarack, csipkebogyó, szeder, cseresznye.



