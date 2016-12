Tények a hajhullásról

A haj a szőrhöz és a körömhöz hasonlóan a bőr függeléke. A hajszál valójában egy olyan szőrszál, ami a fejbőrön nő. Az angol nyelv nem is tesz a kettő között különbséget, mint a magyar, mindkettőt „hair”-nek hívja. A magyar orvosi szóhasználatban is csak pl. szőrtüszőről beszélünk, hiszen a szerkezet ugyanaz. Ezért fordul elő az, hogy a későbbiekben én is hol hajszálról, hol szőrtüszőről fogok beszélni.