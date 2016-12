Hogyan válasszunk bébiszittert?

Ha más módja nincs, hirdetésben is lehet keresgélni. Internetes fórumokon mindig vannak ajánlkozók. Gyakran takarítást hirdető asszonyok is vállalnak babavigyázást, akár úgy is, hogy a lakás takarítása közben az alvó baba mellől az anyuka elszaladhat ügyeket intézni vagy bevásárolni. Ez azért kézenfekvő megoldás, mert általában kis pluszpénzért megoldható, és a pici sincs kiszakítva a megszokott környezetből.