Kicsi vagyok, nagyra növök!

Gyermeke megfelelően fejlődik? Testsúlya és egyéb méretei alapján az első 12 hónapban ez könnyedén megítélhető!

A kisbabák hihetetlenül gyorsan fejlődnek! Egyéves korukra megháromszorozzák testsúlyukat, másfélszer akkorák, mint születésükkor. Ehhez az időszakhoz tartozik néhány olyan fontos ismeret, mellyel a fiatal szülőknek – bizonytalanságaik eloszlatása érdekében – érdemes tisztában lenniük.





Súlyveszteség

Születését követően minden csecsemő veszít a súlyából! Ettől nagyon sok szülő megijed: ahelyett, hogy gyarapodna a csöppség, a mérleg napról napra kevesebbet mutat. Az első hét végére az újszülött akár 300-400 grammot is fogyhat!

Semmi ok az aggodalomra! A mintegy 10-15 százalékos súlyveszteség teljesen normálisnak tekinthető. Ennek ugyanis van konkrét oka: élete első napjaiban a kisbaba számára éppen elegendő megpróbáltatás az, hogy alkalmazkodjon új környezetéhez: a szopás, a nyelés, az emésztés csak zavarnák ezt a folyamatot. A kicsi még az anyaméhben tudatosan felkészült erre az „éhezőfázis”-ra. Összegyűjt olyan energiatartalékokat, amelyeket a világrajövetele után felemészt. A legtöbb bébi azonban két-három hetes korára újra eléri születéskori súlyát.





Etetési rend

A naponta ötszöri étkezés nem elegendő!

A négyóránként éhes újszülött csak a régi „okos” könyvekben létezik. A valóságban egészséges növekedésük érdekében a kicsik 24 órán belül arányosan elosztva akár tízszer is kaphatnak enni. Gyomruk olyan kicsi, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű táplálékot nem képes felvenni: alkalmanként 20-30 milliliter elegendő. Két hónapos korukban az adagok növekedhetnek, s egy négy-öt hónapos csecsemő már evés nélkül átalussza az éjszakát. A táplálkozás átlagos mennyisége az első 6 hónapban a következőképpen alakul: 125–150 milliliter testsúly-kilogrammonként és naponként. Ne feledjük azonban, hogy igen nagy különbségek is lehetnek a gyermekek között, de ez még teljesen normálisnak tekinthető!





Éjszakai műszak

A csecsemők éjszaka növekszenek! Az első év folyamán a növekedés szakaszos. Három- és hathetes, három és kilenc hónapos csúcsok figyelhetők meg. Olykor a kicsi rövid idő alatt 1-2 centiméternyit növekszik, és az is megtörténhet, hogy egy éjszaka alatt szűkké válik a rugdalózó. Fordítva is teljesen normális: megtörténhet, hogy gyermekünk 3 hét alatt semmit sem növekszik.

TIPP: fölösleges naponta mérni a testsúlyt, hetente egyszer elegendő az ellenőrzés.





Van, aki belehúz

A súlygyarapodás hihetetlenül gyors is lehet! A törékeny újszülött 3-4 hónap alatt meglehetősen fejlett csecsemővé válik. A babák nagy része a második és harmadik hónapban átlagosan 850 grammot hízik, és havonta 3,5 centimétert növekszik. Egy hat hónapos kisbaba többnyire megduplázza születési súlyát, és mintegy 15 centiméterrel hosszabb. Ezt követően lassulás figyelhető meg.

Életének második félévében gyermekünk havonta 200–400 grammal gyarapszik, és 1-2 centiméternyit növekszik. Az első év végére átlagosan 77 centiméter hosszú és mintegy 10 kilogrammot nyom.





A szoptatottak előnyben

A szoptatott babák gyorsabban híznak! Az anyatejjel táplált kisbabák életük első három hónapjában valamennyivel gyorsabban híznak, mint tápszeres kortársaik.

A tendencia ezt követően megfordul: súlygyarapodásuk kevésbé látványos, mint társaiké. A WHO legújabb kimutatása szerint a szoptatott kislányok 50 százaléka négy hónapos korában 6,5 kg. Ez nagyban eltér a gyermekorvosok használta táblázatok adataitól, ami alapján a négy hónapos kislány mindössze 5,8 kilós. (A táblázat készítésekor valószínűleg nagyobb arányban vették figyelembe a tápszeres gyerekek adatait.)

Ám 12 hónapos korban változik a helyzet: az anyatejen felnőtt lányok a WHO szerint átlagosan 9 kilót nyomnak, míg a táblázatok 9,5 kilogrammot mutatnak. A szoptató anyukák ismerik azt a jelenséget is, amikor gyermekük négy hónapos korától elkezdenek aggódni, hogy a kicsi nem fejlődik megfelelőképpen, mert nem kap eleget enni. Sok édesanya esetében ez oda vezet, hogy – gyermeke iránti aggodalomból – mást is ad neki enni, nem csak anyatejet, és végül elválasztja gyermekét.





Akik korán érkeztek…

A koraszülöttek többnyire túl kicsik a korukhoz képest! A koraszülöttek szülei állandóan azt hallják, hogy milyen kicsi a gyermekük. Ez így is van az egykorú, időre született babákkal összehasonlítva, ám ennek ellenére kellemetlen ezzel szembesülni. A nagyság és a súly megítélésekor helytelen kiindulni a kicsi tényleges korából, le kellene vonni azokat a heteket, amennyivel hamarabb jött világra!

Aszerint, hogy hány héttel a kitűzött időpont előtt született a gyermek, több időre van szüksége ahhoz, hogy behozza a lemaradást. A 32. hét előtt született babák általában mindig valamennyivel kisebbek maradnak, mint kortársaik.





Méretes kobakok

A csecsemőm feje a testéhez képest túl nagynak tűnik! Az újszülöttnek aránytalanul nagy feje van, és az elkövetkezendő 12 hónapban még sokkal többet kell növekednie azért, hogy az agya megfelelőképpen fejlődhessen. Ez az oka annak, hogy az orvos már a terhesség alatt is méri a magzat fejét. Az újszülöttek esetében átlagban 34 cm a fej körfogata, az első év végén pedig 46 cm az átlagos méret.

Amennyiben a fej növekedése bármelyik irányba jelentős mértékben elmozdul, az esetleg fejlődésbeli rendellenességre utalhat.





Bébi-háj

A zsírpárnácskák teljesen normálisak! Legkésőbb akkor, amikor a pici már ülni tud, sok szülő elgondolkodik azon, vajon nem túltáplált-e gyermeke. A figyelmet nem kerülheti el a gömbölyű, előredomborodó pocak, a kicsattanóan kerek arcocska, a párnás tokácska. Ezek a jelek azonban egyáltalán nem bizonyítják a túlsúlyt. Jellemző a kisbabákra, hogy széltűkben gyorsabban növekszenek, mint hosszukban. A második és harmadik életévben azonban ez rohamosan változik. Ahogy elkezd mászni és járni a pici, az izmok növekszenek, erősödnek, és a „bébi-háj” magától eltűnik.





Felemás méret

Az ikrek méretei gyakran eltérnek egymástól! Az egypetéjű ikrek többnyire ugyanabban a tempóban növekszenek, ám a kétpetéjűek esetében ez egyáltalán nem igaz. Fejlődésüket tekintve semmivel sem hasonlítanak jobban egymáshoz, mint testvéreikhez, avagy kortársaikhoz.

Az átörökített gének nagy része szüleiktől származik, azonban minden gyermek esetében a gének újból keverednek. Ha egyikőjük vékony és nagy, a másik még lehet kövérkés és kicsi. A gének határozzák meg azt is, hogy a kicsi mennyire képes a táplálékot hasznosítani, illetve kevesebb tejből is képes-e annyi kalóriát „kivenni”, mint ikertestvére a nagyobb mennyiségből.





Tájékoztató adatok

A növekedési görbék kizárólag tájékozódási pontok! A kisbaba nagyságára és súlyára vonatkozó táblázatokban három, százalékos vonal található: 3, 50 és 97%. Ez meglehetősen bonyolultnak tűnik. Ha gyermekünk értékei az 50% körül mozognak, az azt jelenti, hogy az ilyen életkorú összes gyermek fele nehezebb vagy nagyobb, míg a másik fele könnyebb vagy kisebb.

Amennyiben a baba adatai kb. 75%-nál állnak, akkor az átlagosnál nagyobb vagy súlyosabb, de a többiek 25%-a még mindig hosszabb és nehezebb. Az is lehetséges, hogy az értékek 80% körül vannak a növekedési görbén, a testsúlygörbén azonban csak 60%-nál. A többi gyermekkel történő összehasonlítás semmiféle okot nem adhat a szülőknek az aggodalomra! Nem kell állandóan a táblázatot böngészni, érdemesebb a családból, a génekből kiindulni!

A görbék pusztán ahhoz nyújtanak segítséget, hogy megállapítsuk, gyermekünk folyamatosan felfelé növekszik-e – párhuzamosan a jelzett vonallal. A felfelé és lefelé történő kiugrásokat azonban – pl. négy hónaposan még az 50%-os értékek figyelhetők meg, tehát átlagos adatok, nyolc hónapos korban azonban már csak a 30%-os görbét közelíti – a szülőknek komolyan kell venniük, és gyermekorvoshoz kell fordulniuk!





Javuló túlélési esélyek

A fiúk körében az iparilag fejlett államokban, magasabb a csecsemőhalandóság, mint a lányok között bár a különbség az 1970-es évek óta csökken – derült ki egy amerikai kutatásból. A legrosszabb helyzet ebből a szempontból 1970-ben volt.

Amerikai kutatók 15 fejlett ipari államban – 11 európai ország mellett Kanadában, az Egyesült Államokban, Japánban és Ausztráliában – hasonlították össze a fiú- és a lánycsecsemők halálozási arányát. A legnagyobb különbség 1970-ben volt: akkor egy újszülött fiúnak 30 százalékkal volt nagyobb esélye arra, hogy egyéves kora előtt meghal, mint egy lánynak – derült ki.

A különbség azóta valamelyest csökkent, de még ebben az évtizedben is 20 százalékkal esélyesebb egy fiúcsecsemő arra, hogy nem éri meg az első születésnapját, mint egy lány.

A különbség csökkenése elsősorban az egészségügyi ellátás javulásának köszönhető: a császármetszés egyre gyakoribbá válása, valamint a koraszülött-ellátás fejlődése okán marad életben egyre több fiú.

Az egészségügy fejlődésének következtében a csecsemőhalandóság a 21. században valamennyi vizsgált országban csökkent: kevesebb a fertőzés, jobban kezelhetőek a szülési komplikációk és fejlettebb a koraszülött-ellátás.

Ez utóbbi különösen azért fontos, mert a fiúk 60 százalékkal nagyobb eséllyel jönnek koraszülöttként világra, vagyis például fejletlen tüdővel. Nagyobb a veszélye a szülés közbeni sérülésnek is, valamint annak, hogy nagyobb súlyuk, illetve fejük miatt szülés közben halnak meg.