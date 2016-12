Fürdőszobai tippek spórolásra és a környezet kímélésére

A nyári hónapokban valamivel több időt töltünk a fürdőszobában, és talán éppen ezért olykor kicsinek érezzük, de még ezen a kicsi helyen sem esik kézre szinte semmi, ráadásul a vízszámlánkon is megérezzük a forróbb napokat.

A „Nagy Svéd Bútoráruház” most induló kampányában ezen szeretne segíteni. A cégtől megszokott módon most is számos ötlettel, tippel igyekeznek segíteni a fürdőszobájukat megreformálni vágyókat.





KÖLTSÉGKÍMÉLŐ TIPPEK:

– Hogy a fürdőszobában még több vizet meg tudj takarítani, fürdés helyett zuhanyozz. Egy fürdés során 80-200 liter vizet használsz, míg egy háromperces zuhanyzás alatt csupán 30 litert. Még többet spórolhatsz, ha szappanozás közben nem folyatod a vizet, és víztakarékos zuhanyfejet használsz.

– Amikor zuhanyozás előtt várod, hogy meleg víz folyjon, ne hagyd kárba veszni a hideg vizet, hanem töltsd vödörbe vagy locsolókannába, hogy később tudj vele virágot locsolni, takarítani.

– Ne felejtsd el elzárni a csapot fogmosás és borotválkozás közben sem, hiszen ezzel is akár 4,5 liter vizet takaríthatsz meg. Kézi mosogatásnál is zárd el néha a csapot. A folyóvíz alatt történő mosogatás percenként 12-literes vízfogyasztást jelent.

– Tanácsos vízmennyiség-szabályozót szereltetni a csapokra. Egyszerű, olcsó és hatékony vízmegtakarítási mód, amellyel akár 50%-kal kevesebb lesz a vízfelhasználásod.

– Az elektromosságra fordított összeget és így a családi költségvetést is jelentősen csökkentheted energiatakarékos izzókkal, amelyek élettartama tízszer hosszabb a hagyományos izzóénál, és energiafogyasztásuk akár 80%-kal alacsonyabb. Egy 20W-os energiatakarékos izzó annyi fényt ad, mint egy hagyományos 100W-os, és nem olyan mértékben melegszik fel. Magasabb páratartalmú helyiségekben, így fürdőszobákban történő használatra is alkalmas. Az elhasznált energiatakarékos izzókat pedig a vásárlók a legtöbb IKEA áruházba visszahozhatják, hogy azok újrahasznosításra kerüljenek.

