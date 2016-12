Hónom alatt az életem

Nyáron sokkal mozgékonyabbak vagyunk, a hosszú nappalok okán is több programot szervezünk magunknak. Legyen szó munkáról vagy kikapcsolódásról. Ez remek, de az apró bökkenő, hogy a legtöbben már nem könnyen szakadunk el számítógépünktől, sőt ha munkaeszköz, nem is tehetjük. De kinek van kedve hurcolászni a sokkilós laptopját, pláne, ha 30 ⁰C fölé csusszan a hőmérő higanyszála…

A megoldás egy Sony VAIO ultrabook. A Sony most bemutatott nyári notebook kollekciójának kiemelkedő darabja ez a mindössze 1,5 kilogramm súlyú masina, ami remek társ akkor is, ha nem csak valódi mobilitásra vágysz, de a teljesítmény is fontos. Ráadásul még akkor sem kell aggódni, ha netán lába kél, hiszen az Intel beépített adatvédelmi megoldása gondoskodik az adatokról és az ultrabookról is.