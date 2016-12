Víz, víz, tiszta víz…

A víz éltető elemünk, testünk több mint háromnegyed részét alkotja. Testi-lelki-szellemi egészségünk érdekében célszerű minél többet fogyasztanunk belőle – ám manapság ez sem kockázatmentes. Forrásvízhez a legtöbben nem, vagy csak igen nehézkesen juthatunk hozzá, a palackozott ásványvizeknek lehetnek bizonyos hátrányaik, a vezetékes vízben pedig fellelhetők egyebek közt hormonok, növényvédő szerek, rákkeltő anyagok is, nem beszélve a klórról.



Egészségünk szempontjából kulcsfontosságú, hogy belsőnket tisztán tartsuk, ennek leghatékonyabb és legegyszerűbb módja a kellő vízfogyasztás. Ellenkező esetben besűrűsödik a vér, a méreganyagok pedig nem tudnak kiürülni. Így a szervezet lassan, de biztosan elsavasodik, ami előbb-utóbb szinte garantáltan betegségekhez vezet, de a lerakódások már önmagukban is számtalan probléma forrását jelentik.





Fertőtlenítés és veszélyes vegyületek

Jól tesszük, ha a napi folyadékmennyiséget részben friss idényzöldségek és -gyümölcsök formájában visszük be. Szervezetünk számára ez a legoptimálisabb megoldás, hiszen a gyümölcsökben és a zöldségekben a szükséges ásványi anyagok, nyomelemek és vitaminok a kellő összetételben és arányban lelhetők fel.

Természetesen az evés mellett inni is kell – lehetőleg vizet, és nem is keveset. Egy felnőtt ember napi adagja 2, de inkább 3 liter (vagy akár még ennél is több). Kézenfekvő megoldásnak tűnik a csapvíz fogyasztása, ám az minimális mennyiségben ugyan, de tartalmaz növényvédő szereket, hormonokat, karcinogén anyagokat is. Másfelől pedig, mint ismeretes, a fertőtlenítés érdekében a csapvizet klórozzák, ráadásul egyre nagyobb mértékben. Tény, hogy klórra szükség van, hiszen elpusztítja mindazon baktériumokat, vírusokat, gombákat, melyek emberre és állatra nézve egyaránt ártalmasak – ám óhatatlanul károsítja a szervezet számára nélkülözhetetlen mikroorganizmusok egy részét is. Ráadásul a klór reakcióba lép a vízben lévő különböző szerves anyagokkal, az így keletkező vegyületek pedig különösen veszélyesek, nem egy közülük egyenesen rákkeltő hatású.





Egészséges és finom

A csapvíz egyik alternatívája a forrásvíz lehetne, ám ehhez nem, vagy csak igen körülményesen juthatunk hozzá. Kiválthatjuk persze palackozott ásványvizekkel is, de sajnos sohasem tudhatjuk százszázalékos biztonsággal, hogy pontosan mit is kapunk. (Nem beszélve arról, hogy egyes feltételezések szerint az ásványvíz átveszi a műanyag palack rezgéseit.)

Hosszú távú megoldást jelenthetnek a víztisztító készülékek, melyek kiszűrik a „nem oda való” anyagok nagy részét, és – mintegy bónuszként – az így nyert víz íze vetekszik a friss forrásvizével.

Ha tisztított vizet iszunk, nem kell tartanunk további lerakódások kialakulásától, és a meglévők is fokozatosan feloldódnak. Így nem csak számos betegséget előzhetünk meg, de a közérzetünk is jobb lesz, sőt mind fizikailag, mind szellemileg hatékonyabbá válunk.





Forrás: Ideál Életmódmagazin