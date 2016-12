Tartós nyári szépség

Tudja ön, mi a tartós barnulás titka? Mit tegyünk, ha nincs időnk elutazni, vagy a nyár adta szépség egy stresszes hét alatt elillan? Csillogó púderrel, szem környéki maszkkal tartósíthatjuk az ideális állapotot.



A nyári napsütés hatására bőrünk nagyon megszomjazik. Hiába kentük több hónapon keresztül tápláló naptejekkel, testápolókkal, hidratáló tusfürdőkkel, még napi 2-3 liter folyadék mellett is előfordulhat, hogy a felső hámréteg elkezd "pikkelyesedni".



Először csak feszesnek, húzódónak érezzük bőrünket - főleg a vékonyabb területeken: a kulcscsont környékén, a kézfejen, az alsó lábszáron.





Külső, belső fürdés



Egy ivókúrával megelőzhetjük ezt a kellemetlen érzést. Négy héten keresztül fogyasszon naponta egy üveg magnéziumdús ásványvizet, bőrére pedig többször spricceljen testápolásra kifejlesztett ásványvizeket (például az Eviántól vagy a Vichytől). A magnézium segít megelőzni a foltosodást, és újraaktiválja a fáradt sejteket.



Az egészséges, szép bőr érdekében még egy dolgot meg kell tennünk. Még ha először furcsának is találjuk -, hiszen feltehetőleg gyorsan akarunk barnulni - a felső hámréteget rendszeresen el kell távolítani. Ez a réteg ugyanis a sugárzások következtében megvastagszik, kissé megkeményedik, és elszürkül. Felülete egyenetlen, így barnulni sem tud egyenletesen.



Egy gyengéd arc- és testradírozás eltávolítja a csúnyább, szárazabb darabkákat, hogy elővillanhasson alóla a fiatalosan puha, barna bőr. Válasszunk zselés vagy enzim alapú peelinget (például a Niveától vagy a Lancome-tól). Ha nem akarunk kencékre költeni, egyszerűen keverjünk össze öt teáskanálnyi durva asztali sót egy pohár tejszínnel, és ezzel dörzsöljük végig az arcot, testet.



Ha nem vagyunk elégedettek megszerzett barnaságunkkal, tovább fokozhatjuk azt. A barnító krémekhez képest a barnító tejeket, folyékonyságuknak köszönhetően könnyebb egyeneltesen felvinni. A legegyszerűbb egy kis darab, kis pórusú szivacs segítségével.







Jó tudni!



- A napozás életünk során összeadódik, bőrünk a bűnökért később allergiával, sötét foltokkal, ráncokkal fizet.



- Soha ne süttessük hosszú ideig magunkat, ne tartózkodjunk sokáig a napon, főleg ne délidőben. Ha mégis kénytelenek vagyunk a napon tartózkodni, jól bugyoláljuk be magunkat, a kint maradt részeket pedig vastagon kenjük be napkrémmel.



- Ha bármilyen gyógyszert szedünk, olvassuk el a tájékoztatást, nem okoz-e fényérzékenységet!



- Napozás alatt ne használjunk parfümöt, és dezodort sem, mert a kellemes illat nincs arányban az okozott kárral. Maradandó sötét foltokat okozhatnak.



- Ne feledkezzünk el a napszemüvegről!



- A strandolás első napján tartózkodjunk árnyékban, elegendő napfény ér minket a zöld lombok jótékony szűrőjén keresztül is.



- Nem szükséges, sőt kifejezetten káros "grillezni" magunkat: megszívlelhetjük az olasz közmondást: "Csak a szamarak és a turisták mennek a napra!"

Tovább tart a barnaság, ha...



A nap és meleg által lestrapált bőrnek mindenképpen speciális ápolásra van szüksége, hogy felszíni és a mélyebb vízhiányát pótoljuk. Minél egészségesebb és puhább a bőr, annál tovább tart a barnaság. Ezért krémezni, krémezni, krémezni!



A hátat és a lábat se hagyjuk ki. A kozmetikai cégek olyan gazdag testápoló tejeket, hydrogéleket kísérleteztek ki, amelyek biohialuronsavat, glicerint taratalmaznak. Ezek kisimítják a kisebb ráncokat, és frissen tartó fóliához hasonlatos bevonatot hagynak hátra a bőrön.



Különösen hatásosak a napozás utáni maszkok (például a Marbertől vagy a Hawaiian Tropictől). Ezek vitamin-, jojobaolaj- és aloe vera tartalmukat 15 perces hatóidő után a bőrbe juttatják. Ha kényelmetlennek találjuk minden napozás után felkenni, akkor lefekvés előtt alkalmazzuk a maszkot, esetleg egész éjszakán át hagyjuk magunkon.



- Sajnos a nyári barnaság legelőször az arcról kopik le. Speciális színerősítő emulziók (például a Lanacester termékei) azonban nemcsak meghosszabbíthatják, de intenzívebbé is tehetik a barnaságot.



- A problémát heti kétszeri önbarnítókrémmel is megoldhatjuk, ha éjszakai krém helyett kenjük magunkra. (Pl. Estée Lauder, Lancome). Ne feledjünk azonban utána kezet mosni!



- A különböző olajok (Nivea, Weleda) segítik a napsugarakat egyenletesen eloszlani a testen. Az A- és E- sejtmegújító vitaminok, a ginszeng hatására az olajos bőr illata elbűvölő, tapintása selymes lesz. Legjobb, ha az olajat tusolás után, a még nedves bőrön oszlatjuk el.



- A tejes-mézes fürdő ugyancsak hatásos nyári barnaságunk megőrzése érdekében. A tej zsírpótló hatású, a méz nedvességmegőrző. Fürdővizünkhöz egy liter tejet és öt evőkanál mézet keverjünk.



- A szem környéki, vékony bőr különösen érzékeny. A hajszálvékony ráncok ellen termálvizes, virágszirmos, algás szemkörnyéki maszkokat (Dr. Hauschka-, Carita- vagy Ultima- termékeket) használjunk. Persze a jól bevált uborkakarikák is hasonlóan hatnak (öt percig hagyjuk őket a szemen).



- A nyak és a dekoltázs egyenetlen barnulása több évet öregíthet egy hölgyön. Egy meleg avokádóolajos pakolást és több réteg folpackot tekerjünk az érintett területekre, és 20 percig hagyjuk hatni. Ha van kéznél zsírosabb nappali krém (például a hagyományos kék Nivea), azzal is helyettesíthető a fenti pakolás. Jó vastagon vigyük fel a nyakra, majd fél óra elteltével a be nem szívódott felesleget töröljük le gyengéden egy törülközővel.



- Kényeztessük a bőrt nyaranta több mint hét óra alvással. Ennyi a minimum ahhoz, hogy másnapra regenerálódjon a hámréteg. Alvás közben a bőrsejtek több mint kétszeresükre szaporodnak, így biztosítva a gyors utánpótlást.



- Az újfaja antistresszkrémek, amelyek bőrmegújító hatóanyagokat tartalmaznak, tovább gyorsíthatják a folyamatot. A Biotherm és a Lancome termékei a sokszor még láthatatlan sejtsérüléseket, UV sugárzás okozta károkat is kiegyengetik.



- A citromleves pakolás, vagy egy gyengéd, gyümölcssavas peeling (kálium, foszfor, C-vitamin) szintén jó megoldást kínál a regenerálás felgyorsításához.







Exta tippek



- Egy törülközőturbán erősíti mindenféle pakolás hatását. Ha festett hajának színét szeretnénk felfrissíteni, akkor a pakoláshoz keverjünk színezőhabot.



- Ha bőrünk már menthetetlennek tűnik, akkor alkalmazzunk önbarnító krémeket. Ezek szőlőcukorhoz hasonló hatóanyagot (dihidroxiacetont) tartalmaznak, ami aminosavakból és fehérjékből áll, így csak a fehér bőrsejtekre hatnak, és a felső hámréteget színezik csupán.



Felvitele után kb. két óra múlva ad színt, az első három napon pedig esténként utána kell még kezelni. Létezik krém-, spray-, zselé-, vagy tejkiszerelésben. Aki szereti a feltűnőbb változatot, az vegyen csillámhatású önbarnítót.



- A gyógyszertárakban kapható karotinkapszula belülről segít megőrizni a nyári külsőt. Nézzük csak meg a répapépet evő babákat. Ám a felnőtteknek túl sok répát kellene megenniük, hogy elérjék a kellő hatást.



- Utolsó tippünk arra az esetre, ha netán újra hatalmába kerítene minket a feszített tempó: csukja be szemét, és szagolgasson egy csokor rozmaringot és levendulát, vagy párologtasson illóolajokat, este pedig tegyen a fürdővizébe is.

A haj regenerálása



A nap, a szél és a sós víz azonban nemcsak a bőrt, de a hajszálakat is károsítja. A sprőd, matt hajnak intenzív kúrákra van szüksége, amelyek mandula-, avokádó- és jojobaolaj segítségével gyorsan visszaadják fényét. Az aminosavas, ásványianyag-tartalmú és algakoncentrátumokat tartalmazó pakolások erősítik a hajszálakat, megakadályozzák a töredezést.





A napfény segít



Sokaknak problémát okoz a korpás fejbőr. Jó hír azonban, hogy a napsütés sok esetben gyógyír lehet. A legkönnyebb helyzetben a normál bőrűek vannak, mert ők bármely, normál fejbőrre alkalmas sampont használhatnak a hajmosáshoz.



A száraz bőrűeknek nehezebb a helyzete, mert az ilyen bőrtípushoz száraz, nem egy esetben kínzó viszketegséget okozó fejbőr társul. A korpa pedig meglátszik a ruhán, sok bosszúságot okoz.



- Hajmosás előtt 20-30 perccel célszerű a fejbőrre a következő pakolást feltenni: egy tojássárgájába belekeverünk két-három csepp étolajat. A tojássárgájában lévő kazein táplálja és megnyugtatja a fejbőrt.



- A legtöbb problémát azonban mégis a zsíros fejbőr okozza, az állapot különböző súlyosságú lehet. Ez utóbbi esetben nem mindig segítenek a különleges samponok, bőrgyógyászt kell felkeresnünk, aki speciális pakolást állít össze.



A páciens fejmosás előtt fél-egy órával felteszi a fejbőrre, ami meglazítja a letapadt korpát, amit a samponnal már könnyedén lemoshatunk.



Gyulladt, vörös fejbőrre gyulladáscsökkentő oldatot ír fel a bőrgyógyász. A napfény általában sokat javít az állapoton, így nyáron kevesebb problémát okoz a fejbőr. Ugyanígy javít a könnyű, kevés fehérjét tartalmazó, főként zöldségekből álló étrend meg a stressz- és izgalommentes életmód, a nyári szabadság idején mindkettőt könnyen megvalósíthatjuk.



Forrás: Ideál Életmódmagazin