A gyerek is akarja

Miért olyan nehéz gyermekeinket motiválni: hogy azt tegyék, amit várunk tőlük? Milyen stratégiák segíthetnek bennünket?





Keltsük fel érdeklődésüket

A gyerekeket bátorítani kell a kérdésfeltevésre, és a szülőknek meg kell próbálniuk feleleteket találni. Mindegy, hogy arról van-e szó, hogy vissza kell vinni az üvegeket az üzletbe, vagy hogy mi hangzott el az utolsó szülői értekezleten. Így fejlődik a gyerek ítélőképessége, és megtanulja, hogyan hozzon döntéseket. Ha ezt nem tanulja meg, valamikor eltávolodik a szülőktől.



Jutalmazzuk és dicsérjük meg!

"Nagyszerű, hogy segítesz megteríteni az asztalt!" A dicséret biztonságot és bizalmat ad a gyermeknek, amelyen keresztül újra nőhet egy picit. De a pénzzel vagy édességekkel való jutalmazás méreg a motiváció szempontjából. A gyerekeknek meg kell érteniük, hogy mindenkinek vannak feladatai, amelyekért nem jár jutalom. S ha mégis, akkor sokkal jobb egy közös mozi, mint bármilyen anyagi ajándék.



Hagyjuk, hogy egyedül kitalálja!

"Mama, nem tudom mit csináljak." Azok a szülők, akik ennél a mondatnál mindjárt aktívak lesznek, nem tudják, hogy az unalom kreatívvá is tud tenni. Mert ha a gyerek csak magára számíthat, rövid időn belül kitalál valamit. Kedve támad valami újat kipróbálni, valamit festeni vagy barkácsolni.



Vezessünk be szertartásokat!

Felolvasás, játék vagy egyszerűen csak egy kis hancúrozás: éppen most, amikor az életünk tele van stresszel, van a gyerekeknek a legnagyobb szüksége a szertartásokra. A rendszeres zsebpénz, azzal a megegyezéssel összekötve, hogy mire lehet költeni, igazi szertartás lehet, amely például arra motivál, hogy tervezzünk és szervezzünk.



Szabjunk határt!

Az önfegyelemre való nevelés a szülőktől is fegyelmet követel meg. A kimondott tilalmat lehetőleg be is kell tartani! A konfliktusok az élethez tartoznak, és a fejlődés szempontjából nagyon fontosak. Csak azáltal tanulják meg a gyerekek, hogy bizonyos dolgokról le kell mondani, és hogy a saját hibákból is lehet tanulni, ha megismerik a határokat. A konfliktusokat persze építő jelleggel kell megoldani, hogy a gyerek tényleg megtanulhassa elfogadni a kiszabott határokat. Ez azt jelenti, hogy kompromisszumokat kötünk, és a problémákat közösen oldjuk meg. Így senki sem vesztes, csak győztes. Végül is ez a legjobb motiváció.





Forrás: Ideál Életmódmagazin