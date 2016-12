Nyári lábápolás

Megérkezett a várva várt jó idő. Megjött a tavasz. Levetjük megunt téli gönceinket, és szellős rövidnadrágot, mini szoknyát, szandált, sarut húzunk. Benépesülnek a teniszpályák, strandok, az erdők megtelnek kirándulókkal, a vadvizek evezősökkel. Sajnos, nemcsak a nyári kiránduló helyek, hanem a bőrgyógyászati rendelők is benépesülnek.

Nálunk, a Szt. János Kórház bőrgyógyászatának allergológiai rendelésén, valamint a gomba diagnosztikai laboratóriumban csak előjegyzés alapján tudjuk a betegeinket ellátni. Különösen lábunkat érheti számos fertőzés.



Jó, ha ismerjük ezeket, hogy kellően felkészülve megelőzhessük a nagyobb bajt, betegséget. A nyáron is szívesen hordott edzőcipők kedveznek a gombás fertőzéseknek. Jellegzetes gyulladás, ekcéma alakul ki a nedves lábujjak között, a talpakon elszaporodó mikroszkopikus gombáktól. Különösen kedvez a gombák elszaporodásának a nyáron űzött intenzív sportolás, futás, kirándulás. Egyes országokban, nálunk is ezt a kóros elváltozást „atléta lábnak” nevezik. A lábujjak köze, a talpak erősen hámlanak, a bőr berepedezett, fájdalmas. A kórkép jellegzetessége az erős viszketés. Amennyiben idejében nem fordulunk orvoshoz a gombás fertőzés átterjedhet a körmökre is. Ez az elváltozás nem csak csúnya, hanem komolyan rontja a beteg életminőségét. A betegek szégyellik körmüket, nem szívesen vetkőznek le. Ha a gombás fertőzés elindul egy körmön, az magától már nem gyógyulhat meg, csak megfelelő orvosi kezeléssel.



A köröm gombás fertőzését elősegítheti egy kényelmetlen, kicsi cipő viselése, vagy egy körmöt ért sportsérülés, esetleg rúgás is. Amennyiben a fertőzés kezdeti, lehetőség van a gyógyulásra speciális gomba ellenes körömlakk használatával, amit orvos ír fel receptre. Sajnos, amennyiben a fertőzés előrehaladott, csak a szájon keresztül alkalmazott tablettás kezeléstől lehet teljes gyógyulást várni. A fertőzést több féle gomba faj is okozhatja, amelyek a gyógyszerérzékenysége nem egyforma. Ezért célszerű a kezelés megkezdése előtt speciális gomba diagnosztikai laboratóriumban a kórokozó gomba faját meghatározni, hogy a legmegfelelőbb gyógyszer kiválasztható legyen. A gombás köröm kezelése nem olcsó, a több hónapig eltartó gyógyszeres kezelés összköltsége akár több tízezer forint is lehet. Ezért célszerű a fertőzést megelőzni, megfelelő szellős lábbeli viselésével, a patikai forgalomban recept nélkül is kapható gomba ellenes hintőporok, folyadékok használatával, a lábak szárazra törlésével.



A gombás fertőzést uszodákban, közös zuhanyozókban is meg lehet kapni, ezért soha sem ajánlatos saját strandcipő nélkül zuhanyozni, a medencéket körüljárni. Amennyiben észleljük a gombás fertőzés jeleit, azonnal keressünk fel bőrgyógyászt, hogy a folyamatot kezdeti stádiumban meggyógyítsuk, ezzel sok fáradságot és pénzt takaríthatunk meg.



Hasonló, bár kisebb jelentőségű a láb bőrének baktériumok által okozott fertőzése. Sérülést, vagy cipőfeltörést követően a szennyezett, sokszor zokni nélküli lábfejek számos baktérium fertőzésének vannak kitéve. Ilyenkor a bőr gyulladt, lüktet, esetleg gennyesedik. Gyakran megfigyelhető a sérülésről kiinduló piros csík, ami a helyi nyirok utakon tovaterjedő fertőzés fenyegető jele.



Célszerű ezt az állapotot megelőzni, és a sérülést frissiben, gyógyszertári forgalomban szabadon beszerezhető fertőtlenítő folyadékkal, vagy kenőccsel ellátni, esetleg fedőkötéssel borítani. Amennyiben a fent leírt súlyosabb fertőzés jeleit észleljük, azonnal forduljunk orvoshoz, ahol az esetleges tetanusz injekciót, elsődleges sebellátást és a szükséges antibiotikumot megkapjuk.

Lábunk számos rovar, élősködő csípésének vannak kitéve. Különösen erdei sétáink során kell számolni a láb, de az egész test bőrfelületének kullancs fertőzésével. Általános szabály, hogy a kirándulás végén célszerű lábunkat, bőrfelületünket tüzetesen átvizsgálni, és a kullancsokat mechanikai módszerrel, csipesszel eltávolítani. Nem szabad a kullancsot kölnivel, benzinnel, olajjal lecseppenteni, hogy az majd magától eltávozik, vagy elpusztul. Az állat a légzőnyílásait elfedő olajtól fuldokolni kezd, és fertőzött gyomortartalmát a bőrbe juttatva kiváltja a kullancs okozta vírusos agyvelőgyulladást.



Láthatjuk, hogy a nyár számos veszéllyel fenyegeti szervezetünket, lábunkat. Legyünk körültekintőek, viseljünk kényelmes, szellős lábbelit, fokozottan ügyeljünk bőrünk tisztántartására, körmünket gyakrabban, és megfelelő technikával vágjuk (a körömsarkak meghagyásával), hogy megelőzzük a betegségek kialakulását. Amennyiben a baj már megtörténik, maradéktalanul keressük fel a családorvost, a bőrgyógyászati, vagy sebészeti szakrendelést.

