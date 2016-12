Párkapcsolati játszmák

Nagyon érdekes kísérleteket végeztek azzal kapcsolatban, hogy miként tanulja meg egy lány vagy egy fiú szerepviselkedésében is azt, hogy nőies vagy férfias legyen, és olyan dolgokra világítottak rá, amelyek messze túlmutatnak a Freud által elmondottakon. Azt tudjuk, hogy a kislányok „beleszeretnek„ az apukába: „te leszel a férjem, hozzád megyek feleségül„, csicsergetik neki, és az anyukák is élvezhetik fiúgyerekük kedves, aranyos mondását, hogy „mama, én téged foglak feleségül venni, te leszel a feleségem!„. Ezek ismert dolgok. De mi dönti el például azt, hogy egy fiúból anyámasszony katonája lesz, vagy határozott macsó? Hogy egy lány félénk és visszahúzódó lesz felnőttkorában, vagy egy, a saját érdekeit hatékonyan és szeretettel képviselő nő válik belőle?

Ez bizony a szerepminták szintjén nagyjából az óvodáskorban alapozódik meg, és a vizsgálatok azt bizonyították be, hogy ebben az identitáskellékeknek – a ruháknak, frizuráknak, ékszereknek – jelentős szerepük van. Az eredményeket egy Bem nevű kutató házaspár tárta elénk. Amikor a saját kislányától kérdezte meg a kutató, honnan tudja, ki a fiú és ki a lány, a gyerek azt válaszolta neki: hát arról, hogy kinek van hajpántja. Mert csak a lányoknak van hajpántjuk!

Gondoljuk el, a hajpánt csupán egy divatcikk, egy kiegészítő, de a kislány mégsem abból indult ki, hogy a fiúnak van valamilyen szerve, amely különbözik az övétől, noha erről egyébként tudott. Hogyhogy mégis ilyen külsőségekből ítélt? A vizsgálat bebizonyította, hogy nagyon sok szempont járul hozzá az adekvát identitás kialakulásához. Például fontos, hogy egy lány lánynak legyen öltözve. Kapjon szalagot, masnit, ha szívesen viseli, kis fülbevalót, gyűrűcskét, mert ezek segítik, hogy lánynak érezze magát, hogy arra az evolúciós buzgásra, ami működik az emberben, rárakódhassanak a szerepmagatartások is. A külsőségek a nemi identitást is hangsúlyozzák. Tehát ne mackónadrágba meg farmerbe öltöztessük a lányokat, hanem helyes kislányruhákba. Legyen hosszú hajuk és masnijuk, aranyos kis copffikájuk, mert ez mind hozzátartozik ahhoz, hogy igazán lánynak érezhessék magukat.

A fiúkat pedig igenis, tessék kicsi macsóknak öltöztetni! Bizonyára önök is láttak már olyan példákat, hogy egy édes, bájos, szőke fürtös fiúcskának nem vágják le a haját, mert annyira gyönyörű. Biztosan az is, de hát ne keverjük össze a dolgokat, mert úgy látszik, hogy a külsőségeknek is óriási a szerepük. Figyeljünk hát oda ezekre, és akármilyen szép is az a tulitarka ingecske, legyen rajta valami, ami megkülönbözteti a lánynak a tulitarka blúzától.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy gyermekkorban tanuljuk meg a férfi és női szerepekkel való azonosulás alapjait. Az alapok pedig olyanok, mint a háló. A háló szerkezetén fönnakad később sok minden, gyönyörű szép női viselkedés épülhet föl rá például, de ha nagyon lukacsos a háló, mert kevés az, amit megtanultunk a megfelelő időszakban, akkor kipotyognak rajta a fontos dolgok, nem tudunk építkezni a női mivoltunkban, hogy igazán szabadok legyünk. Mert nőnek leni annyit tesz, hogy az ember képes az intimitásra, az önfeledt, spontán, játékos gyermeki énjének a kapcsolatba való beengedésére, hogy tud szerelemmel, szeretettel ölelni, és ahogy Csíkszentmihályi Mihály írja a Flow-ban, áramlatélményben át tudja magát adni a másiknak és a helyzetnek, nem félve, hogy visszaélnek vele. Ezt a szerepet, ezt a viselkedést kellene elérnünk, ezt kell kidajkálnunk a női helyzetünkből.

A férfiaknak pedig azt a bátorságot, hogy a nőt például ne lerohanni, és birtokolni próbálják, hanem elvarázsolni, szerelmi hatalmukba vonni. S akkor boldogok lesznek mind a ketten. Ezért azonban sokk mindent kell tenni. Mindenekelőtt szerencsés dolog, ha van jó szülői minta, és érzelmileg zavartalan az identifikáció, az azonosulás.

Következzék a harmadik „i„, az identitás. A fejlődés nagyon sajátos, körökben, spirálban jellemezhető – elhagyunk egy korszakot, utána jön egy újabb, ami szinte ismétli önmagát. Először jön az, hogy mi az enyém, azután pedig, hogy mit tudok én? Tulajdonképpen az „én„ cselekvéses tapasztalati bizonyosság. Hát miért képes a gyerek akkora arénát csinálni, hogy egyedül fűzhesse be a cipőjét? Mert amit csinál, amit meg tud tenni, az ő, és más lehetőség nincs arra, hogy épüljön az „én„, csak ha kipróbálja magát. A serdülőkor is az én-építés ideje, de magasabb rendszerszinten. Ez az időszak az identitásépítés évtizede.

Ennek az eleje a pubertás szakasza – pubecsere azt jelenti, hogy szőrösödni –, amikor megváltozik a testünk, és olyan új funkciók ütik fel a fejüket, amelyek korábban nem voltak, amelyeket el kell fogadni. Mérei Ferenc azt tanította, hogy amikor a lány elkezd menstruálni, az apa egy kézcsókkal vegyen neki valami ajándékot, és avassa be, hogy már nő vagy, és ez nagy érték! Ha egy apa ezt szeretettel megteszi, mint ahogy Mérei a lányaival megtette, a lány büszke lesz arra, hogy ő már nő, és az összes olyan bonyodalom, ami ilyenkor elő szokott fordulni, mind-mind háttérbe szorul. Ha az apa kinyilvánítja, hogy nőnek tekinti, ő is így fog viszonyulni saját magához.

Nagyon fontos azonban, hogy attól kezdve az apa valóban úgy viselkedjen vele, mint egy nővel – bizonyos fizikai távolságtartással. Többé tehát ne forduljon elő olyan, hogy ha a lány egy szál hálóingben vagy baby-dollban szaladgál otthon, akkor a papa túlságosan intim mozdulatokkal öleli át – még akkor sem, ha ezzel semmiféle szabályt nem akar áthágni, egyszerűen csak szereti a lányát.

A zárójelet bezárva oda szeretnék eljutni, hogy mi is az az identitás. Az önazonosság fogalma Erik Erikson elméletéből származik, és annyit tesz, hogy tisztában vagyunk azzal, kik vagyunk, hova tartozunk, kik a szeretteink, mi az anyanyelvünk és így tovább. Az önazonosság az a tudás, hogy én ilyen vagyok, a mély elköteleződés és belső meggyőződés szintjén. Elég hosszú folyamat, míg az erre vonatkozó belső építmény kialakul.

Hogy miért van szerepe ennek a párkapcsolat szempontjából? Mert abban az időszakban, amikor pszichoszexuális érés bekövetkezik, és az első szereppróbákra sor kerül, nem mindegy, hogy a szereppróbák milyen identitáskeretben és milyen identitástartalmakkal zajlanak. Vajon úgy zajlanak-e, ahogyan eldologiasodott világunkban szokott: „ha jólesik, hogy megölelsz, mehetünk is az ágyba„.

Ezzel fantasztikus élménylépések maradnak ki a nő életéből, pedig a nőnek muszáj lenne a jobb agyféltekésségére odafigyelnie, mert mi más teremtmények vagyunk, és mások az igényeink, mint a férfiaknak. Bár én egyáltalán nem vagyok feminista, azt kell mondanom, Szendi Gábornak igaza van: az ilyen férfijogú társadalomban, mint amelyben élünk, nyilvánvalóan a férfielőnyök érvényesülnek – matrac a szalmazsákra, minél előbb az ágyba bejutni. A férfinak tulajdonképpen a kőkorszak óta ez a törekvése. A női oldalon viszont mit kíván a mi jobb agyféltekésségünk? Érzelmeket, az érzelmi kapcsolatokban pedig fokozatosságot, hogy tudjuk, biztonságban vagyunk a partnerünk mellett. Nagyon sajnálom, fiúk, de ki kell jelentenem, a nőknek kutatásokkal is igazolt szükségletük, hogy a férfi támaszt, erőt, biztonságot nyújtson nekik, és ha mind emellé még egy kis szeretet is jön, akkor a nő szíve meg van hódítva. Körülbelül ez a női agyban a menetrend. A férfinak ellenben mi az alapszükséglete? A kutatások alapján csupán két dolog: szabadság és bizalom. Ezt a kettőt hogyan lehet összeegyeztetni?

Az a nő, aki az introjekció idején megépítette az ősbizalmat, tehát képes bízni a másikban, sokkal inkább ki tudja ezt a férfiszükségletet szolgálni, hiszen elhiszi, hogy őt szeretik. De ez a női mivolt rettenetesen kényes dolog, nagyon nehéz nekünk biztosnak lenni abban, hogy a párunk csak minket szeret, és soha nem kell attól tartanunk, hogy másfelé is kileng.

Sajnos, a női agy szerkezeti és működési sajátosságaiból következik, hogy nekünk sokkal több folyamati, érzelmi eseményre van szükségünk ahhoz, hogy kiépüljön az illető fiúval kapcsolatos bizalmunk. Amikor még nincs kiépülve a bizalom, de már van akció, akkor támad fel a nőben az a keserű érzés, hogy használati tárgy. Ezért kell óvni a felcseperedő lányainkat attól, hogy egy elgépiesedett és szexuális partnert leigázó buzgalommal csak arra törekedjenek, hogy az orgazmust megkapják valahol.

Konzumvilágban élünk, egy olyan hedonista kultúrában, amelyiknek az az üzenete, hogy legyen neked jó, mert megérdemled, gyorsan, most azonnal! Egyszerűen minden most kell, rögtön, késedelem nélkül – kivárási, késleltetési, türelmi fogyatékosság van a világban. Az érzelmi lelki rendszer azonban fütyül arra, hogy mi mit akarunk a tudat szintén, mert van egy saját időrendje. Időtudata nincs, de időrendje van. Ezért például a párkapcsolati bizalomhoz és a tényleges örömteli együttléthez stációk, lépések, szakaszok kellenek, és ha ezeket kihagyják, akkor pusztán összeállások, közös szexuális élmények lehetségesek, míg egy igazi szövetség sokkal nehezebben alakul ki.

Mindenben érdemes betartani a fokozatosságot. Akkor leszünk egészségesek, akkor fejlődünk megfelelően, ha az egyes életszakaszoknak a követelményeit betartjuk. Ha így teszünk, huszonéves korunkra belekerülünk abba a szabad ifjúkorba, amikor a párkeresés során felfedezzük, hogyan tudjuk egymást érzelmileg a saját lényünkkel megajándékozni, és fel tudjuk mérni, hogy személyiségünkben elég érettek vagyunk-e már arra, hogy vállaljunk egy életszövetséget.

A tudományos kutatások sajnos azt igazolják, hogy a nőknek olyan mély az alapvető biztonságszükségletük, hogy ha a párjuk nem írja alá azt a papírt, hogy elvesz feleségül, akkor a nőben egyszerűen benne marad valamiféle háttér-bizonytalanság. Az ilyen nők szorongóbbak, kevésbé bíznak a partnerükben, és az elégedettségi vizsgálatok szerint sokkal bizonytalanabbnak érzik magukat a kapcsolatukban. A férfi számára ellenben ez egy vágyott és ideális helyzet, mert a szabadság eszméje legalább a fejében megvan, nincs lepányvázva, mint Gulliver a liliputiak földjén, akit hajszálanként rögzítenek, és nem tud moccanni sem. Tehát potenciálisan a szabadságát megadja ez a fajta kapcsolati szövetség.

Persze, jó néhány olyan, hivatalosan nem szentesített párkapcsolati szövetséget ismerek, ahol tényleg nagyon felelősen vállalják egymást a partnerek – azért viszont én vállalok felelősséget, hogy ahol nincs szentesítve a kapcsolat, ott a női oldalon az elégedettség szintje alacsonyabb, a szorongásé viszont magasabb.

Van egy erre vonatkozó friss vizsgálatunk, ami azt is feltárta, hogy az ilyen kapcsolatban az anya a gyermekeivel sem tud felhőtlen biztonsággal viselkedni, ezért a gyerek is hajlamosabb a szorongásra, az ilyen babákkal pedig sokkal több a korai probléma.





Forrás: Ideál Életmódmagazin