Más állapot 20-30-40 évesen

Új élet megfoganása, az anyává válás misztériuma semmihez sem hasonlítható csoda! A gyermek megszületéséig tartó kilenc hónap pedig olyan ritka, felfénylő időszak a nő életében, amit semmi más nem pótolhat. Olyan periódus, amiben a különböző korosztályoknak más és más esélyekkel, előnyökkel-hátrányokkal kell szembenézniük. Ismerkedjünk meg ezekkel!

Hajdanában a nők többnyire fiatalon szültek, s így válhattak akár a harmincas éveik végére nagymamává. Napjainkra nem ez a jellemző, sokkal inkább az, hogy a hölgyek egyre később, akár „nagymamakorban”, negyvenéves koruk felett vállalnak gyermeket. Nincs ezzel semmi baj, azt azonban szem előtt kell tartani, hogy a különböző korosztályt képviselő, leendő anyukáknak más előnyökkel és más hátrányokkal kell számolniuk.





Azok a húszas évek…

A húszéves Katának rögtön sikerült – általában ez a helyzet a fiatalkorú asszonyok, nők esetében, mivel 20 és 25 éves kor között a női termékenység a tetőpontján van.

Katának tulajdonképpen még esze ágában sem volt, hogy férjhez menjen, és egyelőre nem is szeretett volna gyereket. Szülei is inkább arra biztatták, hogy építse karrierjét. Csakhogy megismerkedett a 25 éves Péterrel, akivel szerelembe esett. Nem tervezgettek, mérlegeltek, gondolkodtak, egyszerűen cselekedtek. Megismerkedésüket követően alig négy hónappal összeházasodtak.

Az, hogy a fiatalasszonyka röviddel a házasságkötés után várandós lett, a jövendőbeli nagyszülők számára nem jelentett meglepetést. A kismama a terhesség esetleges nehézségeit és kihívásait fiatalos optimizmussal fogadta, s párosította életörömmel és sok-sok energiával.

Természetesen reggelente az első hetekben nála is jelentkeztek rosszullétek. De hogy emiatt panaszkodott volna? Ugyan, csak néhány hétről volt szó!

Azokat a fizikai és lelki nehézségeket, amelyek a másállapot természetes kísérői, Kata szinte félvállról vette. Ez a jelenség az ő korában magától értetődő, hiszen 20 és 25 éves kor között az ember ereje teljében van, s ilyenkor úgy tűnik, kimeríthetetlen tartalékokkal rendelkezünk. Hiszen még nem kell sokat tennünk azért, hogy a csúcsformában legyünk, szervezetünk még nincs elhasználva.

Az ebbe a korosztályba tartozó kismamák a szülést követően gyorsabban kipihenik magukat, könnyebben regenerálódnak, s testük is hamar visszaalakul eredeti állapotába.

A vetélés és koraszülés kockázata is ekkor a legalacsonyabb. Ritkábban kell attól tartani, hogy valamilyen szempontból sérült gyermek születik, bár teljes biztonsággal sajnos ez sohasem zárható ki.

A húszas évek elején vállalt másállapotot erősen meghatározza a pár szociális helyzete. Amennyiben a két ember boldog kapcsolatban, illetve házasságban él, viszonylag biztos anyagi háttérrel rendelkezik, a kismamának nagyon jó esélye van arra, hogy kiegyensúlyozott, boldog terhessége legyen.

Az érem másik oldala, hogy éppen ebben az életkorban fogan a legtöbb váratlan, nem tervezett terhesség. Ilyenkor pedig felelősséget kell vállalni egy másik életért, s ez sok fiatal nőt kibillenthet egyensúlyából.

Vizsgálatok sokasága kimutatta, hogy a húszas éveikben járó nők sokkal könnyebben képesek magukat beleélni, az anyaszerepbe még akkor is, ha kezdetben nehézségeik adódnak. Ennek oka szinte biztosan abban keresendő, hogy ezeknek a fiatal nőknek egyszerűen még alkalmuk sem volt arra, hogy az anyaságon kívül még más szerepbe is beleéljék magukat…

Húszasok, figyelem! Ennek a korosztálynak a tagjai még „lazák”, ezért nem csináltatnak annyi vizsgálatot és tesztet, mint – mondjuk – a negyvenes kismamák, így azután sok fiatal anyuka csupán szüléskor tudja meg, hogy probléma van a gyermekével. (Ráadásul olyan, ami már terhessége első időszakában kimutatható lett volna, ha nem legyint és hagy ki bizonyos vizsgálatokat!)

Harmincasok, tudatosak

A 30 éves Krisztina most várja második gyermekét. Első terhessége alatt is sokat dolgozott, s ez most sincs másképp. Világos azonban számára, hogy második gyermeke megszületését követően szakmai terveiből alább kell adnia. Érzi, hogy életében elérkezett az a pillanat, amikor gyermekei már fontosabbak számára a karriernél. Ahogy tudomást szerzett másállapotáról, érezte, hogy megváltoztak az élettel kapcsolatos igényei, prioritásai. Tudatosan kezdte keresni várandós anyukák társaságát, s ez őt magát is meglepte. Függetlenség és szabadság utáni vágya helyére valami egészen más elképzelés lépett.

Ez a változás alapvetően jellemző a 30 év körüli asszonyok életére. Élvezik a munkájukat, építgetik karrierüket, s egyik pillanatról a másikra egyszer csak minden megváltozik. Mintha valami hiányozna! Az ebben a korban gyermeket váró kismamáknak időre van szükségük ahhoz, hogy megbarátkozzanak a merőben újfajta életvitel gondolatával. A 9 hónapot is sokkal tudatosabban élik, mint a fiatalabb anyukák, pláne akkor, ha már nem az első terhességükről van szó. A 30-as nőkre jellemző, hogy a gyermekáldást tudatosan tervezik, különösen az első gyermek esetében.

A gyakorlat azt mutatja, hogy harmadik x után nehezebben esnek a nők teherbe. Ráadásul a 30-as évek közepével véget ér a nők legtermékenyebb időszaka, viszont a terhesség során jelentkező problémák száma gyarapodik:

megnövekszik a vetélések, a koraszülések száma

a magas vérnyomással kapcsolatos panaszok is gyakoribbak.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a magas vérnyomás a terhességi mérgezés egyik tünete is lehet. Ez viszont az életkor növekedésével gyakrabban fordul elő. A jelenség oka a placenta fejlődési rendellenessége. Ez a probléma ultrahang segítségével a 20–22. terhességi hét alatt megállapítható, még jóval azon tünetek jelentkezése előtt, melyek arra vallanának, hogy a kismama közérzete valami miatt nem megfelelő.

Ezt a vizsgálatot nem minden terhes nő esetében végzik el automatikusan, a pácienseket célzottan választják ki erre. Ilyenkor nemcsak az életkor játszik szerepet, hanem számításba kell venni a kismama életvitelét, például, hogy éri-e stressz, s ha igen, milyen jellegű. Az orvosok tapasztalatai szerint a szakmai túlhajszoltság a kismamát erősebben veszélyeztetheti, mint az életkora.

Csapdában: A 30-as kismamák sokszor nehezen élik meg, hogy munkahelyükön már nem tudnak annyit elvégezni, mint régen. Ezért be akarják bizonyítni, hogy ők még mindenre képesek. Ez a szituáció bizony stresszeltséghez, túlhajszoltsághoz vezet. Ezért ennek a korosztálynak a képviselőit nem egy esetben arra kell figyelmeztetni, hogy fogják vissza magukat, ne dolgozzanak olyan sokat!





Negyvenesen, az élet ajándékával

A 40 év körüli nőknek, ha megtudják, hogy várandósok, nincs szükségük győzködésre ahhoz, hogy az élet minden területén, így a munkában is visszafogják magukat. Érthető, hiszen a növekvő életkorral párhuzamosan nő a gyermek utáni vágy, viszont a teherbe esés valószínűsége évről évre csökken.

Nagyon jó példa erre a 41 éves Imola, aki sem a húszas, sem pedig a harmincas éveiben még nem tudta elképzelni, hogy gyermek legyen. Ám, amikor megismerkedett élete párjával, felébredt benne a gyermeke utáni vágy, hiszen megvolt hozzá a megfelelő társ. Sok negyvenes nő jár hasonló cipőben.

Bizonyos orvosok nem tartják indokoltnak, hogy például egy 39 éves kismamát, automatikusan veszélyeztetettnek nyilvánítsanak. Hiszen pont ez az a korosztály, amely a tanácsokat és ötleteket komolyan veszi, tudatosan csökkenti a stresszt, minden előírt vizsgálaton megjelenik, s többnyire az apukák is nagyon aktívan részt vesznek a kicsi körüli előkészületekben. Az ebben a korban gyermeket váró asszonyok respektálják másállapotukat, s őket is jobban tiszteletben tartja környezetük. Érthető, hogy a negyvenes nők szinte leírhatatlan módon boldogok a késői gyermekáldás miatt, amit az élet ajándékának tartanak. Szerencsére ezek az érzések valamennyire képesek kiegyenlíteni az esetleges testi hátrányokat.

A mai 40 éves asszonyok mintha fiatalosabbak lennének, mint 10-20 évvel ezelőtt. Fittek, bíznak saját testükben, már sok mindent képesek „felmutatni”, így nincs szükségük további bizonyításokra, arra, hogy „fényezzék magukat”.

De azon mindenképpen tanácsos elgondolkodni, hogy az anya és az apa növekvő életkorával egyenes arányban emelkedik annak a valószínűsége, hogy a kicsi valamilyen egészségügyi problémával jön a világra. A húszévesek körében átlagosan minden 1500. gyermek születik Down-kórral, míg a negyven évesek esetében mintegy minden 100.!

A terhesség közben végzett vizsgálatok ebben a korban már nagyobb arányban mutatják ki az esetleges problémák valószínűségét. Természetesen a példánkban szereplő anyuka is elgondolkodik bizonyos tényeken. Majdnem ötvenéves lesz, amikor gyermeke gimnáziumba megy, s bizony néha nyomasztja a gondolat, hogy „nem marad elég ideje mindenre”.

A génkutatás legújabb eredményei azonban talán megnyugvással tölthetik el ezt a korosztályt is. Azok a gének, melyek lehetővé teszik egy negyvenéves nőnek, hogy megfoganjon, valószínűleg „felelősek” a hosszú életért is! Úgy tűnik, a természet gondoskodik arról, hogy egy anya elegendő ideig törődhessen a gyermekével.





Kihagyhatatlanok a vizsgálatok!

Az orvosok és a szülésznők az anya életkorát a terhesség kilenc hónapja szempontjából nem tartják lényegesnek. Egy nő szervezete eleve úgy van „berendezve”, hogy gyermeket szüljön. A kívülről érkező segítséget el kell fogadni, tehát a rendszeres és kötelező vizsgálatokat el kell végeztetni, hiszen ezek garantálhatják, hogy gyermeke valóban egészségesen jöjjön a világra!





Kortól függetlenül: Fontos!

A kismamáknak – kortól függetlenül – néhány „játékszabályt” be kell tartaniuk! Le kell szokniuk a cigarettáról, le kell mondaniuk az alkoholról! Nem szabad túl sok kávét és kólát inniuk, egészségesen és rendszeresen kell táplálkozniuk! Legalább ilyen fontos a szisztematikus testmozgás is.

A szülést előkészítő tanfolyam többek között azért hasznos – ismét kortól függetlenül –, mert oldja a szüléssel kapcsolatos félelmeket és szorongásokat.



Megint csak kortól függetlenül vitathatatlan az a tény, hogy egy gyermek világrahozatala a nő életének csúcspontja, legnagyobb élménye!





Forrás: Ideál Életmódmagazin