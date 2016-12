Boldog házasság (?)

Mi alapján dönthető el, hogy biztosan ő-e az az ember, akivel hátralévő életünket leélhetjük, akivel együtt öregedhetünk meg, akivel boldogan élünk, amíg meg nem halunk? Mi alapján dönthető el, hogy biztosan ő-e az az ember, akivel hátralévő életünket leélhetjük, akivel együtt öregedhetünk meg, akivel boldogan élünk, amíg meg nem halunk?

Milyen az ideális férj- és feleségjelölt?

Az ideális férjjelölt 24-30 éves, 180-190 cm magas, 70-80 kg súlyú, atletikus testalkatú, nem kopaszodik, intellektuális külsőt kölcsönző divatos szemüveget visel, jól ápolt és rövidre trimmelt szakálla van, kétdiplomás, családi autót vezet és van saját háza. Az ideális feleségjelölt 22-28 éves, 170-180 cm magas, 50-60 kg súlyú, feszes és nagy mellei vannak, kicsi kerek feneke, derékig érő selymes haja, minden szakácskönyv tartalma a fejében van…

Sokan így gondolkodnak a házastárs-választásról. Mintha az csak egy személytől függne, mintha létezne egy személy, aki minden elvárt kritériumnak maradéktalanul megfelel, nekünk meg csak az a dolgunk, hogy rátaláljunk és magunkba bolondítsuk. Pedig a valóság egészen máshogy néz ki. A varázsszó a kompatibilitás. Mennyire illünk össze egymással, mennyire vagyunk kompatibilisek? De miben kell összeilleni, mi teszi ki a kapcsolat summáját? 10 területe van a házasságnak, amelynek egyensúlyától függ a pár boldogsága: a kapcsolat iránti elvárások, kommunikáció, konfliktuskezelés, pénzügyek, szabadidő, szexualitás, szülői szerep, család és barátok, szerepértelmezés és lelkiség. Minél több területen egyezünk egymással, annál nagyobb az esélyünk a négycsillagos, boldog, hosszú életű házasságra.





A négycsillagos választás

* * * *

David Olson kutatásai azt bizonyítják, hogy a legboldogabb párok minden területen összeillenek egymással, azaz hasonlóan vélekednek. Ez nem azt jelenti, hogy ők egyformának születtek, inkább arra utal, hogy sokat és jól beszélgetnek egymással, így a kapcsolatuk minden (de legalábbis a legtöbb területén) közös megegyezésre tudnak jutni egymással. Bármelyik területet is nézzük a tízből, mindegyik az erősségeik közé tartozik. Eleven, növekvő, vitális kapcsolatban állnak egymással. Jellemző módon ezt a környezetük is észreveszi, ezért a házasságkötés hírét úgy a szülők, mint a barátok általában nagyon pozitívan fogadják. Nekik van a legnagyobb statisztikai esélyük arra, hogy boldogok lesznek egymás mellett és nem válnak el. Többségük nem élt együtt a házasságkötés előtt, tehát volt lehetőségük mindenféle nyomás (megélhetés, lakbér, stb.) nélkül ismerkedni egymással és hosszan beszélgetni, tervezni a közös jövőt. Régimódi megfogalmazásban: udvarolni. Egy amerikai vizsgálatban a házasulandó párok 28%-a tartozott ebbe a csoportba.





A háromcsillagos választás

* * *

Ha nyaralásunk egyik hetét egy négycsillagos szállodában töltjük, a másodikat pedig a sziget túloldalán egy háromcsillagosban, akkor a minibár felszereltségén és a tévécsatornák számán kívül túl sok különbség nem szokott feltűnni. Így van ez a házasság előtt álló párok esetében is. A háromcsillagos párok majdnem olyan jól kijönnek egymással, mint a négycsillagosok, csak néhány területen múlják alul azokat. A kevésbé erős területek általában a szülői szerep (nem tudják még, vagy nem értenek egyet egymással abban, hogy mikor és hány gyermeket szeretnének), az elvárások kategóriája (nem látják reálisan sem egymást, sem a kapcsolatukat, hanem rózsaszín szemüvegen keresztül szemlélik azt, amely előbb-utóbb szükségszerűen eltörik és a valósággal való fájdalmas szembesüléshez vezet) és a lelkiség (a spiritualitásnak nincs szerepe az életükben, vagy nagyon eltérő nézeteket vallanak, esetleg eltérő módon fejeződik ki a gyakorlatban a lelkiségük). Mindez azonban jól kezelhető, előbb-utóbb meg tudnak egyezni és nagyon kiegyensúlyozott, harmonikus házasságban élhetnek. A válásra való esélyük csak picivel több a négycsillagos párokénál. Az említett vizsgálatban a párok 27 %-a volt ilyen.





A kétcsillagos választás

* *

A nyaralás képéhez visszanyúlva: A négycsillagos szálloda és a kétcsillagos panzió között már komoly, érzékelhető különbség van. Itt a felszereltségen túl lehetnek higiéniai kifogásaink is, valamint a bútorzat életkora és állapota is hagyhat kívánnivalót maga után. Ez a helyzet a kétcsillagos párválasztással is. Az ilyen párok általában nagyon jó kompatibilitást mutatnak a tradicionális értékeken alapuló kategóriákban (szülői szerep, család és barátok, lelkiség, szerepértelmezés), ám erősen inog a lábuk alatt a talaj a kapcsolati kategóriák terén (pl. kommunikáció, konfliktuskezelés, pénzügyek). Ha nem tudnak egymással őszintén beszélgetni, nem fogják a nézeteltéréseiket sem megfelelően kezelni, ez pedig ahhoz vezet, hogy a kapcsolat lelke fog hiányozni: az intimitás. Meglepő, hogy ezek a párok ritkán válnak el egymástól. A kutatások azonban azt mutatják, hogy a kapcsolat tartósságának az ilyen párok tradicionális beállítottsága áll a hátterében, ugyanis jellemző rájuk, hogy akkor is kitartanak egymás mellett, ha életük végéig boldogtalanok a kapcsolatukban. Ebbe a csoportba a házasság előtt álló párok szűk egynegyede tartozik (23%).





Egycsillagos választás

*

Ez a „vegye elő a józan eszét és gondolja meg a dolgot még egyszer” helyzet. Az ilyen kapcsolatok alapjellemzője a feszültség. A tanácsadót egy ilyen pár tudja a legjobban megizzasztani. Bármely területet nézi, mindegyik komoly hiányosságokat mutat fel. Bármilyen témát dob fel, mindegyikből végeláthatatlan vitát tudnak gerjeszteni. Amikor aztán eljutnak a szexualitáshoz, felcsillan a fiatalok szeme, amiből a tanácsadónak azonnal átjön, hogy legalább ez az egy terület működik. Amikor viszont a dolog mélyére ásnak, kiderül, hogy ez is csak látszólagos erőssége a kapcsolatuknak, hiszen amíg ágyban vannak egymással, addig legalább nem kell beszélgetni, nem kell konfliktusokat kezelni, pénzügyekről vitatkozni és az anyóst elviselni. Ha viszont néhány év elteltével szexuálisan nem lesznek annyira attraktívak egymás számára, kiderül, hogy semmi más nem tartja őket össze. Ezért tehát legyünk óvatosak a túl korai szexualitással! A házasság tartósságához nélkülözhetetlen, hogy a felek a kapcsolati dimenziókban erősek legyenek (kommunikáció, konfliktuskezelés stb.) a korai szex viszont megöli a beszélgetést. A vizsgálatok szerint ezeknek a pároknak jelentős része már a házasságkötés előtt is együtt él, így az esküvő idején sokukat már csak a szex és a közös kötelezettségek (lakáshitel, háztartás) tartják együtt. Mivel nagyon magas a feszült párok válási aránya, az ilyen párok feltétlenül vegyenek igénybe házassági felkészítést! A házasulandó párok 22%-a ebbe a csoportba tartozik.





