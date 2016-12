Gyógyító hipnózis

Sokan félelmetes, misztikus jelenségnek, olykor szélhámosságnak is tartják a hipnózist, egyes orvosok szerint azonban a gyógyítás fontos eszköze, és nagy eredmények érhetők el vele a daganatos betegek terápiájában. Utánajártunk a kérdésnek. Meglepő lélektani összefüggések tárulnak fel, melyek meghatároznak bennünket, de lehet, hogy csak az utolsó előtti pillanatban derülnek ki...

A hipnózis gyógyászatban való alkalmazása csak számunkra újdonság. Kanadában az orvoslási folyamatoknak hivatalosan elfogadott része ez a módszer. A tengerentúlon a doktor, a pszichológus és a pszichiáter is hipnoterapeutához küldi páciensét, ha a kezelés hatékonyságát szeretné növelni, vagy saját szakterületének módszerét alkalmazva elakad egy ponton a gyógyító folyamatban – tudjuk meg Pap Lambert Istvántól, hazánk egyetlen olyan hipnotizőrétől, aki Kanadában, közvetlenül a világ legtekintélyesebb hipnoterapeutáitól (Gil Boyne és a magyar származású Attila J. Kiss) tanult és szerzett mesterfokozatú képesítést.

István azt vallja, a problémáink sikeres megoldásához meg kell szabadulnunk az állapotot kiváltó mögöttes lelki tényezőktől. A hipnózisnak nem az a lényege, hogy újra átéljük fájdalmainkat, részletesen elmélyülve elemezzük nehézségeinket, hanem az, hogy mindezt véglegesen magunk mögött hagyva megtaláljuk a gödörből a kiutat. Azaz: kijussunk a sötétségből a fényre.

A KÍSÉRLET – és a hihetetlen gyógyulások

István egyébként Kanadában onkológus orvosok irányításával vizsgálta daganatos betegeken a hipnózis hatékonyságát. Az eredmények csodálatos gyógyulásokról tanúskodnak, melyek némelyike olyan betegekkel történt meg, akikről orvosilag már lemondtak. A hipnózist követő néhány hét elteltével észlelhető volt a daganatok összehúzódása, további pár hét múlva egészen parányira csökkentek, vagy teljesen eltűntek a szervezetükben lévő rosszindulatú elváltozások.

Tévékamerák előtti kísérlet

Pár éve Magyarországon járt István mestere, Gil Boyne, aki ma a világ egyik legelismertebb hipnotizőre. Gil abból a célból jött Magyarországra, hogy elősegítse a hipnózis, gyógyításban való elismerését és alkalmazását.

Az akkor 85 éves hipnotizőr tv-kamerák előtt hipnotizálta Király Viktort, aki az élményt követően az alábbiakról számolt be: „Meglehetősen szkeptikus voltam a hipnózissal kapcsolatban. Úgy éreztem, ez a módszer nálam nem fog működni, mert nem hittem abban, amiket a filmeken láttam. Mint kiderült, egyáltalán nem arról van szó, hogy az ember elveszíti a tudatát, és bármit megtesz, amit mondanak neki. Először is nagyon fontos a hipnotizőrrel való együttműködés, és az, hogy én is akarjam, amit ő mond. Miután ennek megfelelően viselkedtem, tökéletesen működött a folyamat. Nagyon jó, megnyugtató érzés hipnózisban lenni. Tökéletes terápiás módszer, melynek során lenyugszik a test és az agy. Közben minden rezdülést érzékeltem, nem volt tudatvesztésem. Jólesett elfogadni a nyugalomra irányuló szuggesztiókat, és benne maradni abban az állapotban, amiből bármelyik pillanatban kijöhettem volna. A hipnózisból való felébredés után is éreztem azt a kellemes bizsergést, amit okozott ez az állapot. Biztos vagyok benne, hogy színpadi embereknek, akiknek nagyon felpörgetett az életük, rendkívül hatékony pihentető és lazító módszer, ami olyan kikapcsolódást nyújt, amely után sokkal intenzívebben lehet koncentrálni a következő produkcióra.”

Képzeld el – és úgy lesz!

„Aki aludni képes, az hipnózisba is tud kerülni – magyarázza Pap Lambert István –, hiszen ilyenkor az alvás-ébrenlét határán vagyunk, agyhullámaink úgynevezett théta-frekvencián mozognak, ami EEG-gép segítségével tökéletesen kimutatható. A hipnotikus állapotot az agy fokozott (3–9 Hz) théta-aktivitása jellemzi. Ilyenkor az, amit elképzelünk, közvetlenül hat ránk, azaz nem ütközik a teljes ébrenléti állapotban folyamatosan keletkező gondolatok gördítette akadályokba. Mivel az agy nem tesz különbséget képzelet és valóság között, ezért az, amit elképzelünk, önmagában kiváltja a fizikai reakciót testünkben. Ennek ősi példája a citrom-vizualizáció, melynek hatására összefut a nyál a szánkban. Tehát, ha tudatunk a leginkább befolyásolható állapotában, a hipnotizőr segítségével azt az instrukciót kapja, hogy szabaduljunk meg a problémáinkat kiváltó okoktól, és ez megtörténik, a következmények testi szinten is jelentkeznek majd, adott esetben egészségi állapotunk javulását, gyógyulást eredményezve.”

Félreértés ne essék, a hipnotizőr nem gyógyít, hanem segít ennek a folyamatnak a bekövetkezésében. Hiszen, ahogy a Bibliában is olvashatjuk, hiába van gyógyító ereje az örvénylő folyónak, a parton lévő mozgásképtelen ember csak akkor tud bejutni a vízbe, ha valaki beviszi. Ezt a feladatot látja el a hipnotizőr.

Egyetlen alkalom elég a változáshoz

Életünk során sokkal gyakrabban kerülünk hipnózis alá, mintsem feltételeznénk. Gyermekkorunk első éveiben, amikor rendkívül fogékonyak vagyunk mindenféle szuggesztióra, meg is kapjuk ezeket szüleinktől, közvetlen környezetünktől. Majd életünk során sok esetben nem is értjük, miért váltjuk valóra az egykori „hipnotizőreink” által belénk táplált életprogramot. Sajnos, nagyon sok hasonló eset determinálja egyes betegek sorsát is. Amikor az orvos közli a betegséget igazoló diagnózist, a sokkhatástól máris módosult tudatállapotba kerül az ember. Ebben a fogékony agyi állapotban végighallgatja egy számára tekintélyes embertől, vagyis az orvostól azt a jövőképet, ami a szakkönyvek szerint vár rá. Ez nem más, mint hatékony szuggesztió, amiben, ha ne adj’ isten! elhangzik, hogy az illetőnek például hat hete van hátra az életéből, akkor nem meglepő, amikor a páciens napra pontosan hat hét múlva meghal. Hasonló lehet a mechanizmus egy olyan embernél is, akinek azt mondják, hogy bár nem halálos a betegsége, de gyógyíthatatlan, ezért valóban nem tud belőle meggyógyulni. Aztán valamilyen „véletlen” folytán, sok év múlva kiderül, ez az egész tévedés, és a tünetei mindenféle beavatkozás nélkül elmúlnak, mert már nem azt hiszi, hogy gyógyíthatatlan, hanem azt, hogy nem is beteg. Nos, jó hír, hogy ezek a determináló programok hipnózisban felülírhatóak. Egyetlen alkalommal történő hipnózis elég lehet ahhoz, hogy elengedjük azokat a negatív gondolatokat, szorongásokat, félelmeket, fájdalmakat, amiket életünk valamely szakaszában vagy pillanatában átéltünk, és komoly részük van jelen állapotunk kialakulásában, esetleges betegségeink keletkezésében. Ezen kiváltó okok elengedésével a jövőnk megváltozhat.

„Allergiám az első hipnoterápia után megszűnt!”

Több mint húsz éve nem talált megfelelő gyógymódot pollenallergiájának kezelésére Badár László, aki egyetlen hipnózis után elbúcsúzhatott a kínzó tünetektől. Felesége, Krisztina, látva férje gyógyulását, súlyfeleslege miatt fordult ehhez a módszerhez, melynek köszönhetően 20 kilót fogyott, és tartja a súlyát. Mindkettőjüket Pap Lambert István hipnotizálta.

Két évtizede minden évben kora tavasztól őszig kínoztak az allergia tünetei. Rengeteg gyógymódot kipróbáltam, de egyik sem segített – mondja László –, mígnem rátaláltam a hipnózisra és a megoldásra. Előtte igyekeztem a hegyekbe vagy a tengerpartra menekülni, de nem tölthettem féléveket távol az otthonomtól a betegség miatt. Az alternatív megoldások felé húzott a szívem, ezért a gyógyszereket lehetőség szerint mellőztem. Emlékszem, könnyes, viszkető, véreres szemekkel, begyulladt nyálkahártyával, bedugult orral mentem a hipnózisra, ami után úgy ültem be a kocsiba, hogy már semmilyen tünetem sem volt. Ez azóta is – másfél éve – így van. Mindez annak köszönhető, hogy hipnózisban sikerült megfejteni, milyen lelki ok áll a fizikai tünetek mögött. Engem az elmúlt évtizedekben rettentően zavartak bizonyos apró dolgok az életemben. Ezeket a zavaró tényezőket szimbolizálták a pici pollenek. Amikor ez hipnózisban kiderült, e módosult tudatállapotban sikerült is oldani a problémát. Már nem idegesít az, amire addig „allergiás” voltam.

„Elengedtem a múltat – és lefogytam”

Férjem gyógyulását látva, gondoltam, én is ehhez a módszer fordulok. Számtalan fogyókúrát kipróbáltam, sikertelenül – folytatja Krisztina. – Hipnózisban kiderült, hogy a súlyfeleslegemnek mélyen lévő lelki ok áll a hátterében. Nagyon szerettem a nagymamámat, számomra ő volt az ideális nő. Zseniálisan főzött-sütött, összetartotta a családot, nevelte a gyerekeket, áradt belőle a szeretet, és e sok jó tulajdonsága mellett jelentős túlsúllyal is rendelkezett. A példaképem volt. Miután elvesztettem őt, tudat alatt még inkább akartam rá hasonlítani, és évek alatt felépítettem azt a testes hölgyet magamban, aki nagyon hasonlított rá. Hipnózisban sikerült az ideális nő képéből elengedni a túlsúly tényezőjét, és ezt követően rátaláltam a fogyáshoz vezető útra. Nálam persze nem olyan hirtelen történt a változás, mint a férjemnél, tehát a hipnózisról nem 20 kilóval kevesebb súllyal jöttem haza. De egyetlen alkalom után elkezdtem megfelelően táplálkozni, és valójában különösebb nehézségek nélkül beállt a normálsúlyom, amit közel másfél éve tarok.

Fogászati kezelés – fájdalommentesen

Dr. Gáspár Judit, fogorvos saját praxisában majd' tíz éve használja a hipnózis módszerét, mellyel kapcsolatos tapasztalatait a következőkképpen foglalta össze: „Nem mindig tartom helyesnek a módszer alkalmazását, még akkor sem, ha rendkívül hatékony, mégpedig azért, mert nem szabad mindenáron módosult tudatállapotba menekülni a történések elől. Olyankor viszont, amikor például nagyon fontos lenne az érzéstelenítés, de az erre használatos injekció valamilyen oknál fogva hatástalan, felajánlom a hipnózisban történő kezelést is. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, több tényezőnek stimmelnie kell. Fontos, hogy a páciens, azonkívül, hogy megfelelően hipnábilis, nyitott legyen a módszerre és működjön együtt az orvossal, akinek pedig maximálisan rá kell hangolódnia a betegre, és nem szabad hibáznia a hipnotizálás során. Amennyiben ez sikerül, úgy ebben a módosult tudatállapotban például, mindenféle fizikai fájdalomcsillapítás nélkül ki lehet húzni akár egy gyulladt bölcsességfogat is. Volt páciensem, aki hipnózisban csodálatos élményt élt át, regresszióban találkozott a már elhunyt édesapjával, miközben kihúztam a bölcsességfogát. A hipnózis tehát csodálatos lehetőségeket rejt magában, de fontos, hogy eszközként, ne pedig célként kezeljük.





Forrás: Ideál Életmódmagazin