A terhesség és szülés a legtöbb nő számára mind fizikailag, mind érzelmileg megterhelő élmény. Hónapokon át egy új élet testi és lelki terheit kell hordoznia, lassan kiszorul megszokott életéből, teste megváltozik, lelkileg kezd ráhangolódni az anyaság sok szépséget, de nagy felelősséget és rengeteg frusztrációt is jelentő szerepére, és sokszor a feleség-férj kapcsolat is feszültségekkel terhessé válik.

Sok férfi csak terhes felesége mellett kezd rádöbbenni, hogy el fogja veszíteni addig elfoglalt kivételes helyzetét. Bármennyire is várt a gyermek, érkezése alaposan felkavar mindent. Szűk lesz a lakás, az anya kieső keresetét valahogy pótolni kell, a féltékeny kistestvért is valahogy kezelni kell majd. Maga a szülés sem egy felhőtlen élmény, a kórházi környezet, a komplikációktól való félelem, a gyermek és a saját egészségért való aggódás sok szorongás forrása. Kultúránk azt sugallja, csodálatos dolog a gyermek érkezése, valójában felér egy kisebb családi krízissel. Nem csoda hát, hogy szülés után az első szoptatások, a kialvatlanság, az új, hajszolt életformához való alkalmazkodás nehézségeire sok nő átmeneti kifáradással, lehangoltsággal reagál. Amíg a tünetek nem súlyosabbak és nem tartósak, nem kell mindjárt szülés utáni depresszióra gondolni, ez csupán lehangoltság.

Ha azonban az anya egyre inkább magába fordul, gyermeke iránt érdektelenséget tanúsít, feladatait nem akarja, és nem tudja ellátni, könnyen sírva fakad, nem tud aludni, étvágytalan, vádolja önmagát, esetleg öngyilkossági gondolatai támadnak, ekkor már joggal gondolhatjuk, hogy szülés utáni depresszióval van dolgunk. A szülés utáni depresszió az európai országokban 10-20%-os gyakoriságot mutat. Nagyon ritkán kialakulhat a depresszió pszichotikus változata, amelyben hallucinációk és téveszmék is megjelennek.





Szülés utáni depresszió és evolúció

A szülés utáni depressziónak több lehetséges magyarázata is ismert. A depresszió evolúciós nézőpontból tekintve nem betegség, hanem védekező érzelmi reakció a várható veszteségre. Mivel az evolúció hajtóereje a szaporodás, az ősidőkben egy gyermek születése mindig felvetette azt az alapvető kérdést: életképes-e a gyermek, érdemes-e az anyának időt, energiát belefektetni, vagy tartalékolja erőit jobb időkre egy másik gyermek felnevelésére. A gyermek életképessége két tényezőn múlhatott: egészségesen született-e, és lesz-e aki megvédje, táplálja. Hajdanán a testi hibával, egészségügyi problémákkal született csecsemő majdnem biztosan halálra volt ítélve. De még az egészséges utód életkilátásait is lerontotta, ha nem volt élelem, nem volt férfi, vagy család, aki védelmet nyújthatott volna.

Mai körülmények közt a vizsgálatok ugyanezt a két okot találják leggyakrabban a szülés utáni depresszió kockázati tényezői között. Az anyák gyakran megérzik, hogy magzatukkal valami nincs rendben, s az ultrahang vizsgálat is előrejelezhet problémákat. Sok nő már terhesség alatt is depresszióssá válik. A másik tényező, ami kiválthatja a szülés után depressziót, az a rossz anyagi vagy családi körülmények.

Lehetséges okok:

a megfelelő emocionális támogatottság hiánya (pl. érdekházasság)

a gondozáshoz szükséges feltételek hiánya (pl. lakás)

a házastárs támogatásának hiánya (pl. mulatós férj)

a szociális támogatottság hiánya (pl. ellenséges család)

házassági problémák (pl. az apa elfordulása, gyermekre való féltékenysége)

terhességi és születési komplikációk (veszélyeztetett terhesség, túlzott elhízás, vérzés, terhességi magasvérnyomás, diabétesz) ==> az anya élete kerül veszélybe

éretlen, kis súlyú újszülött

elégtelen korai fejlődés (pl. lemaradt mentális és motoros fejlődés)





Ami egykoron hasznos volt, mára idejétmúlt, de ettől még működő védekező reakció. Az ilyen típusú depressziót az okok megszüntetése, vagy megfelelő kezelése oldja meg. A környezetnek figyelmeztetésként kell felfogni a nő depresszióját, nem pedig betegségnek. Fontos kezelni, de pszichoterápiával, szociális támogatással. A szülés utáni depresszió antidepresszánsokkal történő kezelését vizsgálatok nem támasztják alá.





Omega-3 és szülés utáni depresszió

A ’90-es évek elején figyelt fel Joseph Hibbeln kutató arra, hogy a világ országaiban a depresszió előfordulásának gyakorisága fordított arányban van az adott nemzet halfogyasztásával. Az összefüggést az magyarázza, hogy agyunknak sok omega-3-ra van szükséges.

Az agy szárazanyagtartalmának 62%-a zsír, s ennek kb. fele omega-3 zsírsavból áll. Az emberiség evolúciós történelmében feltehetőleg volt egy kétmillió éves szakasz, amikor vízparton, ill. vízben éltünk, ezt nevezik "vízimajom" elméletnek. Feltételezhető, hogy agyunk azért tartalmaz ilyen sok omega-3-at, mert hajdanán a víziállatok fogyasztása miatt rengeteg állt a rendelkezésünkre. Valószínű, hogy ennek köszönhető agyunk hihetetlen mérete is.

Hibbeln megvizsgálta azt is, vajon a szülés utáni depresszió is mutat-e összefüggést a halfogyasztással, s pontosan ugyanazt az összefüggést kapta. Így Dél-Afrikában, ahol igen kevés halat fogyasztanak, a szülés utáni depresszió gyakorisága 25-35% közt mozog, míg a sok halat fogyasztó Hong-Kongban 5.5%, s Japánban pedig csak 2%. Hibbel a feltevést az is igazolta, hogy a különféle nemzeteknél az anyatejben mért omega-3 tartalom ugyancsak fordított arányban állt a szülés utáni depresszió gyakoriságával. A szülés utáni depresszió másik lehetséges oka tehát az, hogy a magzat, ill. a csecsemő „leszívja” az anyából az omega-3 készletet, mert fejlődő agyának létszükséglet az omega-3 megszerzése, így az anya omega-3 hiányossá válik, ami a depresszió egyik oka.





Hormonok és szülés utáni depresszió

Szülés után a nemi hormonszintek hirtelen lecsökkennek. Mivel az ösztrogén az agykutatás eredményei szerint a jókedvért, optimizmusért felelős balféltekénket stimulálja, ezért a hirtelen lecsökkent ösztrogén szint, akár csak premenstruális hangulatzavarban, a szorongó jobbféltekét juttatja átmenetileg uralomra. Vannak vizsgálatok, melyek igazolják, hogy ilyenkor az ösztrogénpótlás segíthet. Ennek veszélytelen formája a fitoösztrogének fogyasztása.

Fontos a szülés utáni depressziót megfelelően kezelni, de nem jó betegségnek tekinteni. A szülés utáni depresszió sok mindenről árulkodhat, vitaminhiányos táplálkozásról, lecsökkent omega-3 szintről, vagy megcsappant szeretetről, odafigyelésről. Az igazi megoldás ezek pótlása.





Forrás: Ideál Életmódmagazin





Ideál Online Tipp:

Q1+Q10 Vital kapszula 60 db:

A koenzim Q10 támogatja a sejteken belül az energiatermelést, védi a sejteket az oxidatív stressz ellen, ezáltal lassíthatja az öregedési folyamatokat. A Q1 és a Q10 hatóanyagok egymás hatását fokozzák, hozzájárulnak a szív egészséges működéséhez, fokozott fizikai és szellemi igénybevételkor a gyors regenerálódáshoz. Elősegíthetik a normális vérnyomás megtartását, segíthetnek, ha aktívabb életet szeretne élni.

Bővebben...