Tipikus egyke

Anna a legkisebb. Két falánk bátyja van, s bizony résen kell lennie, ha nem akar kimaradni valami finomságból. Bence az élelmes elsőszülött, aki hallgatólagosan is vezető szerepet játszik öccsével való kapcsolatában. Kati a középső. Eszes nővére és elkényeztetett kisöccse között. Hálátlan szerep, mely arra készteti, hogy minden eszközzel magára vonja a figyelmet.

S mi a helyzet az egykékkel? Önzők, elkényeztetettek, okosak, öntudatosak? Igen, ahogy a maga nemében minden gyerek. Nem törvényszerű, hogy a testvér nélkül felnövekvő gyerekek mások, mint társaik. Nem a családi helyzet a döntő, hanem az, hogy a szülők hogyan is állnak hozzá ehhez a kérdéshez. Ma ez már tudományosan is bizonyított tény.

A családok egyharmadában egykék nőnek fel. A legújabb megfigyelések és vizsgálatok arról tanúskodnak, hogy ezek között a gyerekek között és éppen annyi a kevésbé kiugró adottságú, és a problémás esetek száma sem több, mint a többgyermekes családok esetében.

A tudománynak majdnem száz évébe telt, míg szakmai szempontból és előítéletektől mentesen bebizonyította az egy-gyermekes családokról alkotott fenti álláspontját. Azelőtt az egykéket az adott korszellemnek megfelelően vagy előtérbe helyezték vagy háttérbe szorították.

Áttekintésül: 100 évvel ezelőtt teljesen normális és átlagos volt, ha egy családban tucatnyi gyermek született. Az egyház is így kívánta meg, biztosítva volt a ház körüli munkaerő, s egyidejűleg a szülők öregkorára a segítség.

A témával kapcsolatos közfelfogás annakidején az volt, hogy egykének lenni önmagában is betegség. Milyen tünetei is vannak ennek a „betegség”-nek? Az egykék önzők, agresszívek, dominánsak, elkényeztetettek, sőt paraziták, akik csak élvezik az életet, miközben másoknak gondoskodniuk kell magukról.

A húszas években, a gazdasági világválság idején családapák tömege vált munkanélkülivé, és nem tudták etetni gyermekeiket. Hírtelen megváltozott a szemlélet: előtérbe kerültek az egykék, akik „szellemileg különös képességekkel rendelkeznek, és zeneileg tehetségesebbek, mint társaik”. A második világháborút követően, amikor az újjáépítéshez szükség volt minden egyes szorgos kézre, az akkori vélemények szerint csak a sokgyermekes családok boldogulhattak. Az egykék, egoizmusukkal együtt, háttérbe szorultak.

A hetvenes évek nő- és diákmozgalmaival az önmegvalósítás jött divatba. Az egykék, akik szüleiknek nagyobb mozgásszabadságot hagytak, ismét a piedesztálra kerültek, hiszen ők „okosabbak, együttérzőbbek, sikeresebbek, mint a testvérekkel együtt felnövő társaik, akiknek édesanyja főállású anyaként otthon marad gyermekeivel.”

Ezek az ellentmondásos féligazságok rögzültek a fejekben, és még napjainkban is befolyásolnak többeket az egy-gyermekes családokról alkotott előítéleteikben.

A szülőknek önbizalomra van szükségük napjainkban. Ebben a társadalomban, ahol gyermekeiknek azt is megtiltják mások, hogy a fűre lépjenek, rögtön pálcát törnek fölöttük, ha utódjaik valami kihágást követnek el. Ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy hány gyermekük van.

Az egy-gyermekes családok számára még az is plusz teher, hogy helyzetük különleges. A többi szülő ahol csak lehet, idegenkedve néz rájuk, keresve a régi mintáktól való eltérés okát. A leghelyesebb, amit a szülők ilyenkor tehetnek az, hogy a kis embert komolyan veszik, figyelnek arra, hogy valójában mire is van szüksége, és szeretettel veszik körül.

Vajon minden a nevelésen múlik? Gondolatébresztő érdeklődő szülők számára



Mennyire kerüljünk egymáshoz közel? Két felnőtt egy gyermekkel. Ez garantálja a gyerek számára a szülők osztatlan figyelmét és szeretetét. Helyes, ha egy emberpalánta egyediségének ezen érzéséből kiadós erőket meríthet. Ez azonban azt is jelenti, hogy sokkal inkább megfigyelés alatt áll, mint testvérrel/testvérekkel együtt felnövekvő társai. A mozgásszabadságot tehát meg kell szervezni. Ezzel kapcsolatban különféle modellek vannak: Csoportos együttlét „mászó-kor”-ban, ahol sok kisgyermek van együtt, az egyke tehát nincs a középpontban. Mind a szülők, mind a gyermek számára tehermentesítést jelent az olyan megoldás, ahol az egyes anyák és apák felváltva vigyáznak a kicsikre. Ha a gyermek már nagyobbacska, jót tesz neki a korai és rendszeres óvoda-látogatás.

Inog a trón? Az első években az egykék önbizalma gyakran sokkal nagyobb, mint a sokgyermekes családban felnövő társaiké. Ennek a szülők egyrészt örülnek, másrészt nyugtalanítja őket az, hogy gyermekük esetleg felülértékelheti magát. Nincs ok az aggodalomra! Az egyke, aki elég korán, és meglehetős rendszerességgel találkozik más gyerekekkel is, lassan és szinte észrevétlenül lekerül erről a trónról. A bölcsödében, az óvodában, később az iskolában lesz elég alkalma megállapítani, hogy más embereknek más elképzeléseik, adottságaik és érdeklődési köreik lehetnek, és ehhez szép fokozatosan hozzá is szokik.

Elosztani –de kivel? Enyém, tied, övé – a gyermekek között állandó nézeteltérések okozója, hát még a testvérek esetében, akik között az osztozkodás bizony sokszor nem éppen békés úton történik – azonban ezek a dolgok is tanulhatók! Az egykéknek ritkábban van alkalmuk arra, hogy plüssmackójukat vagy lego-játékaikat másokkal megosszák. Az osztozkodásra tudatosan tanítani kell őket. Jó ötlet, hogy a szülők is „követeljék ki” részüket a gyermek csokoládéjából – ugyanakkor ők is mutassanak példát abban, hogy megosszák egymással és gyermekükkel például a kollégáktól kapott névnapi csokoládét.

Veszekedés – fair play! Kettő egy ellen – ez igazságtalan! Nincs lehetőség arra, hogy egy egyke a váza eltörését a másikra „kenje”, vagy megkönnyebbülve vegye tudomásul, hogy a másik is kiboríthatja anyát. Bizony a veszekedéseket kiváltó helyzetek veszélyesek lehetnek ezeknek a gyermekeknek. Tanácsos ezért, hogy ilyenkor a szülők ne alkossanak „egységfront”-ot. Elég, ha csak egyikőjük mondja meg a véleményét, vagy szabja ki esetleg a büntetést. Ajánlatos, hogy veszekedéskor egyikőjük hagyja el a szobát. Ha ugyanis a vitában aktívan részt nem vevő szülő csupán némán hallgat anélkül, hogy megvédje gyermekét, a „játék” állása rögtön 2:1 a kicsi kárára.

Egyedül otthon lévő szülők! Egy gyerek kevesebb bajt csinál, mint kettő vagy három. A szülők számára is kellemesebb beszélgetőpartner, mint a testvérek, akik egymással veszekszenek, nem engedik egymást szóhoz jutni, és kölcsönösen elterelik egymás figyelmét az adott témáról. Az egy gyerekes családokban általában sokkal nyugodtabb a légkör. A ház rögtön elcsendesedik, ahogy az egyetlen trónörökös kiteszi a lábát. Ez azonban a szülők számára semmiféle indokot nem szolgáltat ahhoz, hogy a gyereket magukhoz láncolják. Az egykék érzik különösen lekötelezettnek magukat szüleik felé, és hajlamosak szüleikkel kapcsolatban lelkiismeret furdalást érezni. Ezért tanácsolható a szülőknek, hogy már korán bátorítsák gyermeküket arra, hogy saját útját járja.

Az egykéknek is lehetnek kötelezettségeik! Öt tányér, öt csésze, öt kanál több mosogatnivaló, mint mindebből három. Akinek egy gyermeke van, gyorsabban kerül abba a hibába, hogy túl sok mindent megcsinál gyermeke helyett. Kisebbfajta kötelezettségekhez azonban hozzá kell szoktatni az egykéket is. Helyes, ha a szülők nem is annyira saját tehermentesítésükre, sokkal inkább nevelési elvek miatt hagyják, hogy ötéves gyermekük megterítse az asztalt, vagy megetesse a macskát.

Figyeljünk arra, hogy gyermekünk eleget mozogjon! A gyerekek általában sokat mozognak, ugrálnak, futkároznak, és ebben egymást utánozzák. Hogyan is mászhatok fel erre a magas székre? A rejtély megoldását a kicsinyek ellesik az idősebbektől. A kisebb testvérek ennek megfelelően gyakran hamarabb másznak, állnak fel és járnak, fedeznek fel ismeretlen területeket, másznak a lépcsőn le s fel, esnek le a fáról. Ezek a gyerekek általában „rámenősek”. Az idősebb példakép nélküli gyerekek legtöbbnyire óvatosabbak, mozgásigényük is kisebb. Ez különösen akkor igaz, ha a szüleik is inkább kényelmesebb természetűek. A kis otthonülőt azonban „nem szabad” békén hagyni, el kell vinni őt a gyerektornára, a játszótérre, az uszodába, - hadd lássa, hogy a mozgás a többieknek öröm -, és (remélhetőleg) utánozni fogja őket.

A pénz nem magától terem! Az egykék különösen értékelik azt, hogy nagyobb kiadások (számítógép, sportfelszerelés, vakációs programok) esetében nem kell mással osztozkodniuk. Itt is érvényes azonban: minden gyermeknek meg kell tanulnia, hogy anyagi jellegű kívánságaik korlátlanul nem teljesíthetők. Az egykét, aki sífelszerelését nem bátyjától örökli, háromkerekű biciklijét nem nővére nőtte ki, nem kell mindig a legújabb modellel meglepni: a játékpiacról vagy a sportbazárból származó darab is megteszi, miközben ezzel azt sugalljuk gyermekünknek, hogy a pénz nem magától terem!