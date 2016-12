Internet-függőség

Életünk ma már szinte elképzelhetetlen az internet nélkül. Segíti munkánkat, de szabadidőnkben sem unatkozunk, ha leülünk a számítógép elé. Csakhogy, mint mindent, a hálón való szörfölést is túlzásba lehet vinni, s akkor – mint manapság egyre többen – könnyen internetfüggővé válhatunk…

Kaliforniában egy férfi az összes jövedelmét on-line szolgáltatásokra áldozta, és még arról is lemondott, hogy tető legyen a feje fölött. Amikor mint hajléktalant elemlopáson érték, azt mondta, hogy az internetet azért tartja fontosabbnak, mint az állandó lakhelyet, mert a segítségével végre sikerült a világ különböző pontjain barátokat találnia. Ilyen és hasonló tudósításokat sajnos egyre gyakrabban olvashatunk a sajtóban.





Betegség-e az internetfüggőség?

A világháló használatához való kóros viszonyulás kezelést igényel. Sajnos ezzel az érintettek, akik nap, mint nap hosszú órákat töltenek a számítógép mellett, mert úgy érzik, hogy másképpen az életük sivár és boldogtalan lenne, sokszor nincsenek ennek tudatában.

A kérdést illetően, hogy a netmánia betegség-e, megoszlanak a vélemények. A pszichológusok egy része elfogadja a New York-i pszichiáter, Ivan Goldberg nézetét. Ő használta először az internetfüggőség – angolul: internet addiction disorder, rövidítése: IAD – kifejezést, és elméletében a függőséget lelki problémának tartotta.

Sokan azonban bírálják az „internetfüggőség” fogalmát, mert úgy vélik, hogy a jelenséget nem megfelelően írja le. Egy problémás viselkedést nem lehet kóros szenvedélynek nevezni, amíg a fogalom nem utal az anyagi szintre, a fizikai függőségre, ami kellemetlen megvonási tüneteket okoz. Az sem tisztázott még, hogy pontosan miért okoz függőséget az internet.

A kritikusok elismerik, hogy vannak olyan emberek, akik az internetfogyasztásban nem tudnak mértéket tartani. Mégis nehéz meghúzni a határt a normális és kóros cselekvés között. Ennek ellenére meggyőződésük, hogy az on-line-függőség kialakulásában nincs automatizmus. A betegség létrejötte mögött már meglévő lelki terhek vannak, ugyanúgy, mint az alkoholizmus esetében, hiszen nem mindenkiből lesz alkoholista, aki alkoholt iszik.





Okok nyomában…

A netszenvedély oka az internet vonzereje, az azzal járó új cselekvési lehetőségek, mint például a realitástól való menekülés, vagy az identitással való kísérletezés lehetősége.

- A valóságtól való visszahúzódás jelentheti az elzárkózást a személyes problémák elől. Az internetnél vigasztalást kereső embernek gyakran gondjai vannak saját magával, a beilleszkedéssel, a kapcsolatfelvétellel, vagy az egyedülléttel. Titkos vágyai a valós életben nem teljesülnek, azért látogatja a világháló védelmet és anonimitást biztosító oldalait, mert ettől várja depressziója, félelmei, mindennapos rosszkedve enyhülését.

- Az identitással való kísérletezés olyan jelenség, ami a követelményeknek megfelelően rugalmasságot követel. A gyakori munkahelyváltás, a modern nevelési modellek, a megváltozott nemi szerepek szemléletváltást, alkalmazkodást igényelnek. Azt sugallják, hogy minden csak átmeneti és viszonylagos. A világháló ehhez ideális keretet nyújt: a virtuális cybertérben a szerepcserét bárki játékosan gyakorolhatja. Ez sokszor könnyebben megy, mint a társadalmi kritériumok elfogadása.





Árulkodó jelek

Habár a betegségnek még nincs kötelező érvényű definíciója, amely a tüneteket is sorra venné, a pszichológusok véleménye megegyezik abban, hogy vannak sajátos tünetei. A következő jelek alapján valószínű, hogy internetfüggőségről van szó:





gyakori és leküzdhetetlen késztetés a világhálóra való csatlakozásra kontrollvesztés – pl. a kelleténél hosszabb tartózkodás a számítógépnél – és ezzel kapcsolatos lelkifurdalás a közeli kapcsolatok – barátok, partner, család – elhanyagolása a munkakedv csökkenése, ami az internetezésre vezethető vissza a szokások eltitkolása, lebecsülése ingerültség, levertség, ha az internethasználat akadályozott az internethasználat csökkentésére tett sikertelen kísérletek.

A túlzásba vitt számítógép-használat testi károsodásokat is okozhat.

A helytelen ülőtartás miatt károsodhat a gerincoszlop és a tarkótájék. Aki sokáig nézi mereven a képernyőt, elromolhat a látása. A szörfözés tartós stresszt okozhat, ami például fejfájásban és alvászavarban nyilvánulhat meg. Az egyéni kockázati tényezőktől függően vérkeringési és testsúlyproblémák is jelentkezhetnek.

További hátrányok:

magas telefonos, illetve internetes költségek

a valóság érzékelésének megváltozása

a mindennapi élet rendjének felborulása

az emberi kapcsolatok leépülése

társadalmi elszigeteltség – például munkanélküliség, elszegényedés).





Stádiumok hálójában

Diagnózis szempontjából 3 stádium különböztethető meg internetfüggőség esetén:

1. A veszélyeztetettségi szakasz 0–6 hónapig tart, és legfeljebb 3-féle tünet figyelhető meg.

2. A kritikus szakaszban 6 hónapon keresztül 4-féle tünet is észlelhető.

3. A krónikus szakaszban legalább 4-féle tünet is van, ami 6 hónap elteltével sem szűnik meg.





Okokat kezelő terápia

A többi szenvedélybetegséghez hasonlóan a netmániára is érvényes, hogy elsősorban az okait kell kezelni, máskülönben a terápia a függőség korai szakaszában is hatástalan marad, és további károsodások jöhetnek létre, ha a kóros viszony kialakul. Ha a függés még megfékezhetőnek látszik, akkor az egyén kellő önuralommal egyedül is megbirkózhat a problémájával. Ha azonban valakinek, aki hajlamos a kóros függőségre, személyes gondokkal is meg kell küzdenie, szüksége lesz szakember segítségére!

Az anyaggal kapcsolatos szenvedélybetegségekkel szemben – mint az alkohol, amelyeknél az önmegtartóztatás a cél –, az internetfüggőségnél ez nem annyira lényeges, mivel sok ember számára a világháló használata szakmai követelmény. Ezért a kezelés során az érintettek technikákat sajátíthatnak el, amelyekkel fejleszthetik önuralmukat, hogy könnyebben le tudják szűkíteni az internethasználat időtartamát, és le tudjanak mondani az időigényes oldalak látogatásáról. A terápia részét képezi az alternatívák keresése is, amelyek alkalmasak lehetnek a kóros viselkedés kiváltására. Ilyen lehet a régi hobbik felé fordulás. Emellett lehetnek a családban olyan személyek, akik figyelemeltereléssel, beszélgetéssel segíthetnek a gyógyulásban.





Forrás: Ideál Életmódmagazin