Veszélyes házikedvencek

Még a leggondosabban ápolt és tisztán tartott háziállatok is rejtett egészségügyi kockázatot jelenthetnek családtagjaink és jómagunk számára. A tünetmentesnek látszó kutyák, macskák és madarak ugyanis számtalan olyan fertőzést, zoonózist terjeszthetnek, amelyek az emberi szervezetbe jutva súlyos, kellemetlen betegségeket okozhatnak…

Természetesen emiatt még nem kell lemondanunk a háziállatok társaságáról, a kórságok legnagyobb részét el lehet kerülni, ha állataink megkapják a megfelelő orvosi ellátást, az oltásokat, és biztosítjuk számukra a megfelelő higiéniás körülményeket is.





Macskakedvelőknek

A macskák kiváló társállatok, kedves ragaszkodásuk bizonyítottan depressziócsökkentő hatású. Jelenlétük terhes nőkre és legyengült immunrendszerű egyénekre mégis rendkívül veszélyes lehet. Sokan nem is sejtik, mennyi fertőző betegség terjesztői a doromboló házikedvencek. A leggyakrabban macskák terjesztik a toxoplazmózis nevű betegséget, amelyet a szervezetükben előszeretettel szaporodó egysejtű élősködő okoz. A kórkép rendkívül gyakori, hiszen nemcsak a fertőzött macska ürüléke, hanem szennyezett élelmiszer, zöldség, gyümölcs, illetve az élősködővel fertőzött hús is megbetegíthet.

FONTOS! Az alattomosan lezajló fertőzés általában nehezen észlelhető, mert kevés tünet kíséri. Az érintettek többségénél csak a megduzzadt nyirokcsomók hívják fel a figyelmet a betegségre, ritkábban enyhe hőemelkedés, izomfájdalom vagy néhány kiütés jelezheti a problémát. Megbízható, pontos diagnózist csak a vérvételt követő, speciálisan erre irányuló laborvizsgálat segítségével lehet felállítani.

A terhesség során, főleg az első trimeszterben rendkívül kockázatos lehet az édesanya toxoplazmózisa az embrióra nézve. Az egysejtű parazita a méhlepényen átjutva és megfertőzheti a magzatot, súlyos idegrendszeri zavart, agyvelőgyulladást okozva. A legsúlyosabb esetekben még spontán vetélés vagy magzati károsodás is bekövetkezhet. Az élve született, ám fertőzött újszülöttek egy része is veszélyeztetett, hiszen a látszólag egészséges gyermekeknél az élősködő olyan szembetegségeket is okozhat, amely később vaksághoz is vezethet. Amennyiben a terhesség korai szakaszában elvégzett vizsgálat kimutatja a fertőzést, antibiotikumos kezeléssel ekkor még megelőzhető a magzat károsodása. Szülés után néhány hetes korig az újszülötteket is kezelni kell, hogy egészségesek maradjanak.

Az ellenanyagok minden fertőzés után kialakulnak, és életre szólóan megmaradnak. Így a korábbi fertőzést bármikor ki lehet mutatni. Miután a fertőzést csak egyszer lehet megkapni, a tünetmentes korábbi fertőződés védettséget jelent az esetleges későbbi újrafertőzés ellen. A Toxoplasma gondii így csak egyszer okoz bajt, ismétlődő vetélést nem okoz.





Jó tudni!

A toxoplazmózis elkerülése végett terhesen, illetve legyengült immunrendszer mellett lehetőleg ne érintkezzünk macskákkal! Főként az lényeges, hogy az állat ürüléket a várandós nő helyett más kezelje, illetve, ha elkerülhetetlen az ilyen jellegű takarítás, érdemes gumikesztyűt használni. A macskákkal szembeni elővigyázatosság mellett megelőzésképpen tartózkodjunk a nyers vagy nem teljesen átsütött húsféleségek fogyasztásától is! A várandós nőknek érdemes szűrővizsgálatot végeztetniük, illetve a fenti tünetek esetén, főként a nyirokcsomók megnagyobbodását észlelve, orvoshoz fordulniuk!





Kutyabarátoknak

A másik népszerű háziállat, a kutya is veszélyeztetheti családtagjaink egészségét. Az ebek, főként a kölykök ürüléke nagy mennyiségű olyan élősködőt tartalmazhat, amelyek az emberi szervezetbe is átjuthatnak, főként kisgyermekeket súlyosan megbetegítve.

A kutyákban élősködő némelyik féregfajta rövid idő alatt akár néhány tízezer pete lerakására is képes, így egyetlen állat ürülékével naponta több millió pete juthat a környezetbe.

JEGYEZZÜK MEG! Az ember véletlenszerűen fertőződhet a kutyák – és a macskák – testében élősködő, szabad szemmel nem látható féregpetékkel. A peték bekerülhetnek az emberbe is, majd a lárvák az emberi bélrendszerből kikerülve, a vérárammal eljutnak az emberi szervezet különböző részeibe. Vándorlásuk során elérhetik például a szemet is, ahol állandó látászavarokat idézhetnek elő. Az emberi bőrfelszín alatt élősködve bőrpírt, kiütést, viszketést okozhatnak.

NE FELEDJÜK! A gyermekek azért is vannak a legnagyobb veszélynek kitéve, mert ők hajlamosabbak megfeledkezni a fertőzés elleni higiénés rendszabályok betartásáról, egy-egy elmaradt kézmosás után is megérintik a szájukat, és így könnyen bekerülhet szervezetükbe a kórokozó. A kutyatartók – a személyes higiénián túl – az állat-egészségügyi előírások betartásával tehetnek a legtöbbet az élősködők ellen. Az ebek kezelésre vannak megfelelő hatóanyagokat tartalmazó állatgyógyszerek, amelyeket rendszeresen, az állatorvos által meghatározott időpontokban kell használni.





Csak biztos forrásból…

Csak olyan eladótól vásároljunk kölyökkutyát, aki állatorvosi papírral igazolni tudja, hogy az anyakutyát beoltatta a kötelező védőoltásokkal, illetve biztosította az első hetekben az újszülött ebek számára a megfelelő higiéniai körülményeket és az elengedhetetlen kezeléseket!





Madártartóknak

Gyerekeket, időseket és legyengült immunrendszerűeket könnyen ledöntheti lábáról a madarak terjesztette papagájkór – ornitózis –, amelyet nemcsak papagájok, hanem más, például trópusokról importált vagy vadon befogott madarak is közvetíthetnek. A papagájkór a madárvilágban általánosan elterjedt, baktérium okozta betegség.

TUDTA? Az állatról emberre terjedő betegség nem is olyan ritka: Magyarországon többször okozott kisebb-nagyobb járványt. A kórokozó a fertőzött madár ürülékének, tollainak baktériummal fertőzött száraz porát belélegezve terjed az emberre. Már a madárral történő rövid érintkezés során is bekövetkezhet a baj, így nemcsak a háziállatok gazdáit fenyegeti az ornitózis. Emberről emberre viszont csak rendkívül ritkán terjedhet a papagájkór.

A kórkép az emberi szervezetben 1–3 hét lappangási időt követően a tüdőgyulladáshoz hasonló tünetekkel járó betegséget válthat ki. A magas lázzal, fej- és végtagfájdalmakkal, elesettséggel, általános rossz közérzettel jelentkező papagájkór tünetei antibiotikumos kezeléssel és pihenéssel néhány nap alatt csillapíthatók.

JÓ HÍR! Az időben felismert betegség a gyógyszerekre jól reagál, az elhanyagolt betegség nyomában kialakuló szövődmények azonban kritikus állapotot okozhatnak, különösen idős vagy immungyengeségben szenvedő embereknél, akik a betegséggel szemben esetleg már kevésbé ellenállóak. Súlyos esetekben a lábadozás jelentősen elhúzódhat. A papagájkór szintén megelőzhető betegség, de kerülni, illetve a megfelelő állatgyógyszerekkel kezelni kell a fertőzött, illetve fertőzésgyanús madarakat!

FONTOS! Bár a köztudatban időnként keveredik a két kórkép, az ornitózisnak nincs köze a madárinfluenzához, a betegségek között semmilyen kapcsolat nincs.





Forrás: Ideál Életmódmagazin