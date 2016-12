Erőszakmentes kommunikáció I.

Erőszakmentes kommunikáció. Vajon mit takarhat ez az összetett kifejezés, amelynek külön-külön mindkét fogalmáról van némi elképzelésünk?! A kommunikációról talán konkrétabb definíciót tudunk adni, mint az „erőszakmentesség”-ről, ami meglehetősen szubjektív meghatározás alá esik. Egyáltalán, mit nevezünk erőszaknak? És mit jelenthet ez a kommunikációban? Bizonyára nem csupán azt, amikor kiabálunk és csapkodunk. Tágabb értelmezésre gondolhatunk…

Közös nevezőn

Először is fontos, hogy a külső elvárások helyett a saját értékrendemnek akarjak megfelelni. Ez az alapfeltétele annak, hogy ki tudjon alakulni a belső egyensúlyom, ami elengedhetetlenül szükséges egyrészt ahhoz, hogy felismerjem a kommunikációm során megjelenő motivációimat, másrészt pedig ahhoz, hogy ilyen helyzetekben bízni tudjak abban, hogy saját magam és a másik számára(!) egyaránt fontos, amit szeretnék. Innentől kezdve sokkal rugalmasabb hozzáállású, ezáltal harmonikusabb életet tudok élni. És ha ennek ellenére lesznek konfliktusaim, amik természetesen elkerülhetetlenek az ember életében, akkor is képes leszek arra, hogy minden esetben feltegyem magamnak a kérdést: valóban az foglalkoztat, aggaszt, idegesít-e a témával kapcsolatban, amit kommunikálok, vagy egészem más mozgatórugók irányítanak? Amint rájövök az igazi motivációmra, amit ki is tudok mondani, emellett bízom a másik megértésében, valamint képes vagyok arra, hogy az Ő érzéseit is meghalljam, máris könnyebben találunk olyan megoldást, ami mindkettőnknek megfelel.





A görbe tükrök

Csodálatos, ha folyamatosan megértéssel fordulunk a másik emberhez, de mi van akkor, ha ő ezt folyamatosan kihasználja? Nemrég voltam hasonló szituációban. Valódi megértést tanúsítottam valakivel szemben, mert rádöbbentem, hogy félelemből csapott be. A következmény hazugságok sorozata lett.

Szituációs gyakorlat:

Az illetőt, akire neheztelünk nevezzük „A”-nak. „A” következő kérdést teszi fel.

– Megmondanád nekem pontos megfigyelés formájában, mindenféle értékelés nélkül, hogy mit tettem, amit Te becsapásként élsz meg? Ez azért lenne nagy segítség nekem, hogy tanulni tudjak belőle.

– A szituáció a következő… – mondanánk ilyenkor, de ez a hozzáállás hibás, hiszen a szituációt nem kell elmondanunk, mivel „A” tisztában vele. Ez mutatja bizalmatlanságunkat. Pedig a bizalom az egyik alapja az erőszakmentes kommunikációnak. Persze hogy „A” pontosan tudja, mi történt.

A legtöbb helyzetben csak vagdalkozunk. Erőszakosan kommunikálunk. De mi motivál valójában? Milyen érzések mozgatnak a szituációban. Az igazi motiváció az érzés, ám azt nem merjük elmondani. Hogy is van ez? Őszinteséget várok egy másik embertől, miközben én sem vagyok őszinte?





Valódi motiváció

Az erőszakmentes kommunikáció Carl Rogers pszichológiáján alapuló modell, amelyet Dr. Marshall Rosenberg amerikai pszichológus fejlesztett ki, és indított útjára 40 évvel ezelőtt. Azóta több mint 40 országban alkalmazzák, oktatják, és folyamatosan fejlesztik a képzett szakemberek, akik egyéni és/vagy csoportos foglalkozások keretében döbbentik rá az embereket saját erőszakosságukra, és segítenek a változtatásban és a változás folyamatában. No, de mit is jelent pontosan az erőszakos kommunikáció? Erőszakot követek el akkor, ha a cselekedetem motivációja nem a szeretet, hanem valami más, például: félelem, düh, elkeseredés, kétségbeesés, bosszú vagy egyéb negatív érzés. A Marshall-modell követésének elsődleges célja, hogy kimondott szavaink, cselekedeteink, viselkedésünk minél kevesebbszer járjon ilyen eredménnyel. Mivel generációk óta arra kondicionálódtunk, hogy a külső elvárásoknak próbáljunk megfelelni és ne önmagunknak, teljesen indokolt, hogy az emberek többsége agresszíven kommunikál, hiszen ezt tanultuk szüleinktől, nagyszüleinktől, dédszüleinktől. Csak a 20. században jutottunk el arra a fejlődési fokra, amelyen megjelent a befelé figyelésre való törekvés. Az erőszakos kommunikáció kialakulása, a legtöbb zsigeri viselkedéshez hasonlóan, gyermekkorban kezdődik, például olyan esetekben, amikor azt mondják a szüleink, hogy a bátor kisfiú és az okos kislány nem sír. Ilyenkor a szülő nem hagyja, hogy a gyermek őszintén kifejezze érzéseit, hanem saját értékrendjét, mint egyetlen igazságot adja tovább. Ezzel a gyerek megtanulja a külső elvárásoknak való megfelelést, és nem tud egészségesen kifejlődni a saját értékrendje, illetve nem azt fogja elsődlegesen figyelembe venni. Ennek következménye lesz, hogy nem a valós motivációi alapján kommunikál majd az életben, ahogy ezt a szüleitől az említett szituációkban „jól” meg is tanulta.

Az erőszakos kommunikáció ismertetőjelei

ÖNMAGAMMAL SZEMBEN:

Kényszerítem magam : holnap reggel 6-kor felkelek, ha törik, ha szakad – pedig lehet, hogy amit csinálni szeretnék, nem olyan fontos, mint hogy végre kialudjam magam.

Kritizálom magam : lusta vagyok, trehány vagyok, buta vagyok…

Magam ellen cselekszem: azért teszek valami olyat, ami nekem nem jó, hogy a másik szeressen.





MÁSOKKAL SZEMBEN: ha önmagammal erőszakos vagyok, mással is az leszek.

Nem hagyom a másikat a saját értékrendje szerint működni, hanem az enyémet erőszakolom rá: ha okos vagy, nem sírsz! Te vagy az idősebb, légy belátóbb a kicsivel! Ha szeretsz, nem viselkedsz így. Jobban tudom nálad, mert tapasztaltabb vagyok.

Érzelmileg zsarolok : ami a tányérodon van, azt meg kell enni, különben szomorú leszek, dühös leszek, nem szeretlek stb… Ha ezt vagy azt megteszed, megbocsátok.

Önmegvalósítás a gyermekben : nem lehettem élsportoló, neked, fiam, úszni kell, ha tetszik, ha nem.

Feszültséglevezetés : most, azonnal írd meg a házi feladatodat! – pedig nem szükséges most, azonnal, elég az este folyamán valamikor, de ha most megírod, oldódik az én feszültségem, és ez az elsődleges célom.

Mártírkodás: feláldoztam a boldogságomat érted – most mindössze annyit kérek, hogy Te is áldozd fel a Tiédet értem!

Kinek van szüksége arra, hogy megtanulja az erőszakmentes kommunikációt?

Mindazoknak, akik

nem tudnak kiállni magukért , így nem képesek felelősséget vállalni azért az életért, amit születésükkor ajándékba kaptak, és ami fölött a legnagyobb befolyásuk van

ki tudnak állni magukért , de ennek következtében zűrössé válnak a kapcsolataik, hiszen csak magukra figyelnek, és nem képesek meghallani a másikat

sokszor tapasztalják, hogy a jó szándékukat mások félreértik , és gyakran érzik úgy, hogy mindent megtesznek, mégsem kapják vissza azt, amit szeretnének

fejlődni szeretnének az alábbiak terén:

Saját értékrend kialakítása és figyelembevétele Konfliktushelyzetből való kijövetel úgy, ahogy mindkét félnek a legjobb A konfliktusok valódi okának felismerése, azaz a saját és a mások valódi motivációinak felismerése Bizalom magam és a másik iránt Rugalmasabb hozzáállás Valódi érzések kommunikálása a feszültségek kommunikálása helyett Harmonikus, kiegyensúlyozott élet

(folytatjuk)