Egészséges szex - szex és egészség

A nők rendkívül sokat költenek kozmetikumokra és – egyes típusok – rengeteg időt töltenek a kozmetikusnál is. Vannak, akik hetente több órát kenceficéztetik magukat, befekszenek a szoláriumba (ami kismértékben egészséges, de bizonyos időn túl a bőr korai öregedését eredményezi, s mondjuk, heti egy-két óra már nagyon sok). Közben jár a szájuk, mintha nem is kezelőágyra, hanem vallatószékbe feküdnének, s elmondják kalandjaikat, szerelmeik és megcsalattatásuk történetét a legapróbb részletekig, fittyet hányva arra a nem elhanyagolandó tényre: nem lehet tudni, a mellette lévő ágyon maszkban álcázva nem éppen az illetékes vagy az érintett fekszik-e?Miközben ilyen tipikus női helyeken megy a szó- és pletykaáradat, tele a helyiség panasszal, a magányosság jajkiáltásaival, a partnercserélgetések dicsekvéseivel, nem gondolnak. Ugyanis, ha egy nő gyakran él nemi életet, s nem csak elszenvedi, hanem feloldódva át is éli a kéjt, a lehető legjobb kozmetikust fogadta magának. Az orgazmus pillanataiban ugyanis megnövekszik a vérnyomás, vérbőség lép fel a test több tájékán, így az arcban is. Az egészséges – és természetes –, rendszeres arcpír kisimítja az arcbőrt, megelőzi a korai ráncosodást, vagy segít kivasalni a meglévőket. Ezzel szemben a sírás összetöri és meggyötri az arcot ugyanúgy, mint a lelket.Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben viszont nem használ az arcbőrnek a ráfröccsenő ondó. Nem a legjobb pakolás… Képes felcsípni, kiütésessé, „ragyássá” tenni az arcbőrt. A test többi tájékán viszont megfelelő testápoló lehet – csak időben le kell mosni, és nem szabad megvárni, míg rászárad.A rendszeres és kielégítő szexuális életet élő nőnek általában. A rendszeres szextől a már gyermeket szült nők méhszája is teljesen begyógyul, szinte meg sem látszik rajta a szülés. Az állandó „abajgatástól” gyorsan és egészségesen, izmosan regenerálódik. (Vajon tudják-e a nők, hogy? Orvosilag már néhány hónap után megfelelő, de kérdezzék meg a férjeket is…)Az a nő, aki számára a szex élvezetes, nem talál állandó kifogásokat arra, hogy miért ne szeretkezzen: nem fáj gyakran a feje, nem hasfájós, nincsenek erős alhasi görcsei az „ünnepnapokon”, nem kap állandóan fertőzéseket, hüvelygombákat. A rendszeres és kielégítő – ami ugyebár nemcsak rajta múlik! – szex elől nincs értelme menekülni, és higiéniai szempontból is karbantartja. Minél jobban fél valaki a fertőzésektől, annál inkább van esélye arra, hogy megkapja.Az anális szexet kedvelő férfi – mármint ő a passzív fél, az ő ánusza érzékeny örömforrás – nem valószínű, hogy prosztatagyulladást vagy rákot kap. A módszerrel ugyanis szinte állandóan prosztatamasszázsban van része, s csak jobb ez, mintha az urológus (férfi) orvos végzi, nem? (Kivéve, ha valaki homoszexuális…) Ezzel szemben betegség forrása lehet, ha valakit anális szexszel megerőszakolnak, mivel a végbélszakasz felsérül, kivérzik, nagy fájdalmat okoz, esetleg aranyér lesz belőle. (Arról nem is beszélve, hogy igen kellemetlen lehet, ha a végbél záróizma elveszti kellő rugalmasságát.)Kellemesen hat a jó szex. Húsz évvel ezelőtt és korábban az infarktust szenvedett betegeket eltiltották a szextől, és óvatos, nyugodt életre ítélték. Ma már bátrabbak az orvosok, s engedik a szexet, inkább a stressz kerülendő. A szex finoman és egyenletesen készteti nagyobb munkára a motort, miközben örömöt is okoz és megnyugtató. Egy jó szeretkezés felér vagy öt kilométernyi egyenletes kocogó futással!Ugyanígy rugalmasítja az ereket is., ha jobb lenne a nemiségéhez való hozzáállása.Hiába, a kielégült nő arca, teste és lelke is más.Már csak azt kellene tudni mindenkinek, hogy NEKI milyen az a jó szex!?Forrás: Ideál Életmódmagazin